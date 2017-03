Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

54,015 EUR +1,84% (14.03.2017, 18:08)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

57,41 USD +1,31% (14.03.2017, 18:14)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (14.03.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktie: Jahreshochs aus 2015 im Visier - ChartanalyseDer direkte Konkurrent aus den USA und Sportartikelhersteller Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) hat kürzlich ein großes Kaufsignal aufgestellt und wartet nach einem Pullback jetzt auf die Fortsetzung der Rally - charttechnisch eine hervorragende Kaufgelegenheit, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit 2009 beherrsche bei dem US-Sportartikelhersteller Nike nämlich ein fester Aufwärtstrend das Kursgeschehen - in 2015 habe die Aktie bereits ein Hoch bei 68,19 US-Dollar erreicht und sei anschließend in einen größeren Abwärtstrend übergeschwenkt. Dieser habe sich aber als gewöhnliche Korrektur innerhalb des übergeordneten Trendkanals herausgestellt und sei Anfang Februar auch regelkonform aufgelöst worden.Nun habe sich das Papier bereits wieder auf ein Kursniveau von rund 58,50 US-Dollar herangetastet und sei anschließend ein Stück weit von seinen Hochs zurückgekommen. Um 56,00 US-Dollar laufe aktuell aber eine mehrtägige Stabilisierungsphase ab, die weitere Käufer im gestrigen Handel zum Kauf habe animieren können. Vor allem das niedrige Kursniveau und die anhaltende Rally beim europäischen Konkurrenten adidas würden zusätzlichen Auftrieb verleihen und ein Investment auf aktuellem Kursniveau durchaus attraktiv machen. Nun bewege sich Nike wieder in Richtung seiner Jahreshochs aus 2015 aufwärts.Damit es jedoch zu einem weiteren dynamischen Aufwärtsschub in dem Wertpapier von Nike kommen könne, müsse zumindest das Kursniveau von grob 57,50 US-Dollar per Tageschlusskurs überwunden werden. Erst dann kann es tatsächlich weiter zu den Jahreshochs bei 58,42 US-Dollar weiter rauf gehen, übergeordnet steht anschließend die Marke bei 60,00 US-Dollar auf der Agenda, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 14.03.2017)Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:54,03 EUR +2,06% (14.03.2017, 17:35)