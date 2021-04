Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

107,54 EUR +0,02% (23.04.2021, 21:51)



XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

108,16 EUR +0,26% (23.04.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

130,24 USD +0,90% (23.04.2021, 21:46)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Deutschland Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (23.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Simone Biles beende ihre Zusammenarbeit mit Nike. Der Sportartikelhersteller verliere damit eines seiner prominentesten Testimonials und die wohl erfolgreichste Turnerin der Welt. Es sei bereits der zweite namhafte Abgang eines Nike-Partners in dieser Woche. Die Aktie notiere am Freitag dennoch leicht im Plus.Erst am Dienstag habe Vanessa Bryant, die Witwe der Basketball-Legende Kobe Bryant, bekannt gegeben, dass sie den Mitte April ausgelaufenen Vertrag mit Nike nicht verlängert habe. Laut Medienberichten sei sie unzufrieden mit der Menge der Artikel aus Bryants Nike-Linie gewesen.Für den Sportartikelhersteller komme der Abschied von gleich zwei prominenten Werbe-Partnern zur Unzeit. Seit Wochen gebe es in China Boykott-Aufrufe gegen die Marke mit Swoosh. Auslöser seien kritische Äußerung Nikes zu Berichten gewesen, wonach die muslimische Minderheit der Uiguren in Xinjiang Zwangsarbeit verrichten müssten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: