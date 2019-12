Allerdings wirke sich nicht jeder Abwärtstrend bei den Unternehmensgewinnen gleich auf den Aktienmarkt aus. Zu unterscheiden sei, ob es sich um einen Abwärtstrend im Umfeld einer Rezession handle oder nicht.



Beispielsweise seien die Rezessionen ab Oktober 2000, November 2007 und Juni 2008 allesamt mit einem sich vertiefenden Ausverkauf an den Aktienmärkten zusammengefallen. Doch in den übrigen Phasen, in denen sich die Gewinnerwartungen von ihrem Höchst- zu ihrem Tiefstand bewegt hätten (1995, 1998, 2002, 2014, 2015 und 2018), seien die Kurse an den Märkten dagegen durchweg angestiegen.



Was bedeute das nun für die Aktienmärkte? In unserem Basisszenario ist eine reflationäre Entwicklung im Jahr 2020 wahrscheinlich, so die Experten von ROBECO. Deshalb sei aktuell das Muster eines sich verlangsamenden Gewinnwachstums in einem Umfeld ohne Rezession zu beobachten.



Unser Rezessionsindikator, der auf der US-Zinskurve basiert, misst einer Rezession in den USA im Jahr 2020 nur eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent bei, so die Experten von ROBECO. Daher seien die Experten weiterhin positiv für Aktien gestimmt. Angesichts einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent für eine Fortdauer des Konjunkturzyklus stünden die Chancen gut, dass die Aktienmärkte neue Höchststände erreichen würden.



Insgesamt gesehen müsse das derzeitige Umfeld sinkender Profitabilität der Unternehmen kein Vorbote eines Bärenmarkts sein. Dennoch sei auf taktischer Ebene Vorsicht geboten, selbst wenn der Zyklus länger anhalte. Anzeichen für eine Reflation abzuwarten, sollte sich weiterhin auszahlen.



Die Experten von ROBECO seien der Ansicht, dass für die Marktentwicklung Anfang 2020 die Entwicklung der Unternehmensgewinne entscheidend sei, da ein spätzyklischer Bullenmarkt davon abhängig sei, dass die erwarteten Gewinne tatsächlich erzielt würden.



Das gelte in besonderem Maß für die derzeitige spätzyklische Marktphase. Denn aus historischer Sicht sei der Spielraum für eine Stützung der Nachfrage nach riskanten Anlagen mit konventionellen Methoden der Geldpolitik eher begrenzt.



Die Märkte könnten nicht ewig irrational bleiben oder ohne geldpolitische Unterstützung auskommen. Die Analysten würden erwarten, dass die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 bereits im ersten Quartal 2020 ihren Tiefpunkt erreichen und im weiteren Jahresverlauf wieder steigen würden. Das könnte sich als optimistisch erweisen, da eine Reflation und einen Wiederanstieg der Unternehmensgewinne im Jahr 2020 länger als allgemein erwartet dauern könnte. So habe es sich auch im Jahr 2016 verhalten.



Die Experten von ROBECO würden zwar an ihrem Basisszenario einer Reflation im Jahr 2020 festhalten, aber glauben, dass die Hypothese einer bereits früh im Jahr 2020 stattfindenden Reflation sich erst noch bestätigen müsse. So sei eine Reflation bereits Anfang 2020 aufgrund einer Reihe von Faktoren weniger wahrscheinlich geworden. Der weitere Rückgang des vom ISM (Institute for Supply Management) gemessenen Vertrauens im Produzierenden Gewerbe auf 48,1 - noch bevor US-Präsident Trump vor einer möglichen Verschiebung des Handelsabkommens gewarnt habe - sei ein Indikator für die fortbestehenden Risiken eines Überschwappens auch auf den Dienstleistungssektor.



Im Anschluss daran hat unser Global Macro Multi-Asset-Team etwas Risiko aus den Portfolios herausgenommen, so die Experten von ROBECO. In den vergangenen Wochen hätten die Experten ihr Aktien-Exposure reduziert, da die Erfolgsaussichten für das taktische Eingehen von Aktienrisiken ihrer Einschätzung nach gesunken seien. Damit seien die Experten von ROBECO am globalen Aktienmarkt nur noch marginal übergewichtet und in internationalen Hochzinsanleihen untergewichtet. (10.12.2019/ac/a/m)







