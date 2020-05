Der industrielle Verbrauch von Zucker werde sich wahrscheinlich abschwächen, da Lebensmittel- und Getränkefabriken aufgrund von Produktionsstopps in Getränkefabriken und teilweiser Schließung von Restaurants betroffen seien. Während sich der Zuckerverbrauch der Haushalte kaum verändern dürfte und sogar steigen könnte, werde er nicht ausreichen, um den Rückgang des industriellen Verbrauchs auszugleichen. Während der großen Finanzkrise sei das Wachstum des weltweiten Zuckerverbrauchs im Erntejahr 2008/09 um zwei Prozent zurückgegangen. Wenn man dies als Anhaltspunkt nehme, könnte sich der weltweite Zuckerverbrauch um einen vergleichbaren Betrag verlangsamen, solange der Lockdown andauere.



Nach Angaben des brasilianischen Beraters Job Economia werde Brasilien im Jahr 2020/21 voraussichtlich 41 Millionen Tonnen Zucker produzieren, gegenüber 30 Millionen Tonnen im Jahr 2019/20. Auch 2020/21 werde das Land rund 30 Millionen Tonnen Zucker exportieren.



In Thailand, zweitgrößter Exporteur der Welt, dürfte die Zuckerrohrverarbeitung im Erntejahr 2019/20 jedoch aufgrund der Dürre auf ein Zehnjahrestief von 75 Millionen Tonnen gesunken sein.



In Indien habe der erste übermäßige Monsun seit 25 Jahren zu erheblichen Verzögerungen bei der Zerkleinerung in diesem Erntejahr geführt. Der Ausbruch von COVID-19 habe eine weitere Produktionsverzögerung verursacht. Infolgedessen sei die Zuckerproduktion bis Mitte April im Jahresvergleich um 13 Prozent zurückgegangen und dürfte das Jahr mit einem niedrigen Wert von 27 Millionen Tonnen abschließen, bevor sie sich bis zum Erntejahr 2020/21 wieder auf über 30 Millionen Tonnen erhole.



In den Ländern der Europäischen Union (EU) werde erwartet, dass die Gesamtzuckererzeugung mit 16,2 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben werde, da sich die Ernteerträge von einem fünfjährigen Tief erholen würden.



In China scheine die Zuckerproduktion dem letzten Erntejahr zu entsprechen und könnte das Jahr mit 10 Millionen Tonnen beenden. Vor dem Hintergrund der hohen Produktion aus Brasilien, einem der größten Lieferanten, werde es immer wahrscheinlicher, dass der globale Zuckermarkt im Erntejahr 2020/21 zu einem Überschuss zurückkehren werde, was den Druck auf die Zuckerpreise weiter erhöhen werde. (05.05.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der Preis für Zucker fiel auf 9,34 Cent und erreichte damit den niedrigsten Stand eines Fronmonats-Kontrakts seit September 2007, so Aneeka Gupta, Director, Research bei WisdomTree.Der rapide Rückgang der Energiepreise aufgrund einer Kombination von Angebots- und Nachfrageschocks inmitten der COVID-19-Pandemie habe weitreichende negative Auswirkungen auf die Zuckerpreise. Denn neben anderen Produkten diene Zuckerrohr der Herstellung von Ethanol. Der Einbruch der Energiepreise habe die Ethanolpreise nach unten gezogen und mache die Herstellung von Ethanol demzufolge weniger attraktiv. Die spekulative Netto-Futures-Positionierung bei Zucker-Futures sei im Vergleich zum Vormonat um 120 Prozent zurückgegangen, was auf einen Anstieg der Shortpositionen um 49 Prozent zurückzuführen sei und damit das Ausmaß der Baisse bei den Zuckerpreisen unterstreiche.In der Saison 2019/20 seien in Brasilien inmitten einer reichhaltigen Versorgungslage nur 34 Prozent und 2018/19 nur 35 Prozent des Zuckerrohrs zu Zucker verarbeitet worden. Derzeit sei die Verarbeitungssaison in Brasilien, weltgrößter Zuckerexporteur, im Gange. Bei niedrigen Energiepreisen sinke die Nachfrage nach alternativen Kraftstoffen wie Ethanol, weshalb die Experten von WisdomTree Europe jetzt einen höheren Anteil des Zuckerrohrs erwarten würden, der zu Zucker verarbeitet werde. Brasilien verfüge über eine umfangreiche Flotte von Flexible-Fuel-Vehicles, Fahrzeugen, die sowohl mit Benzin als auch mit Ethanol betrieben werden könnten. Der brasilianische Ethanolsektor habe die Regierung um finanzielle Unterstützung gebeten, damit die Branche in Erwartung eines Rückgangs der Nachfrage nach Ethanol sechs Milliarden Liter Ethanol lagern könne.