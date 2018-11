Gründungsvoraussetzungen und Rechtsformen

Tochtergesellschaft

Zweigniederlassung

Betriebsstätte

Fabrikationsbetriebe ohne eigenen Verkauf

Lager-, Empfangs- und Versandstellen

Vermittlungsstellen

Verkaufsstellen ohne eigenen Verkauf

Repräsentanz

Anmeldung und Genehmigungen

Will nun ein Unternehmen in Deutschland eine Tochtergesellschaft, Zweigniederlassung oder eine Betriebsstätte eröffnen, muss das Gewerbe also beim zuständigen Verbraucherschutzamt gemeldet werden. Folgende Unterlagen sind in diesem Zusammenhang wichtig:



Identitätsnachweis

ggf. Vollmacht zum Handeln für Dritte

ggf. staatliche Genehmigungen

ggf. polizeiliches Führungszeugnis

bei Drittstaatsangehörigen den Aufenthaltstitel

bei Tochtergesellschaften ein Registerauszug

Nachweis des Bestehens der ausländischen Hauptniederlassung

Nachweis des Bestehens der Zweigniederlassung im Inland



Sondergenehmigungen

Die Gewerbeanmeldung alleine ist noch keine Berechtigung zur Aufnahme der gewerblichen Tätigkeit. In vielen Fällen ist eine besondere Erlaubnis, etwa eine Gaststättenkonzession zu beantragen. Vor der Aufnahme der Tätigkeit sollten derartige Sondergenehmigungen eingeholt werden.



Zuwanderungsrechtliche Anforderungen

Wenn die inländische Organisationsform von ausländischen Staatsangehörigen geleitet werden soll, müssen die geltenden Bestimmungen über Einreise und Aufenthalt eingehalten werden.



EU Bürger

Bürger der EU benötigen einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Weiterhin sind sie dazu verpflichtet, mit der Ausländerbehörde in Kontakt zu treten und die melderechtlichen pflichten zu erfüllen.

Staatsangehöriger Drittstaaten

Zur Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit benötigen Staatsangehörige von Drittstaaten eine Aufenthaltserlaubnis. Um diese zu erhalten, sind teilweise hohe Bedingungen geknüpft. Beispielsweise prüft die Behörde die gesicherte Finanzierung, die Aussicht auf positive Auswirkungen auf die Wirtschaft oder die Tragfähigkeit der Geschäftsidee.



Besteuerung der Gewinne / Finanzbuchhaltung



Sobald ein ausländisches Unternehmen in Deutschland eine Zweigstelle oder eine Niederlassung eröffnet, werden die erwirtschafteten Gewinne in Deutschland steuerpflichtig. In Deutschland bereits errichtete Steuern werden im Rahmen der Doppelbesteuerung angerechnet. Grundsätzlich fallen alle Steuern an, die auch in deutschen Unternehmen anfallen:



Körperschaftssteuer

Solidaritätszuschlag

Lohnsteuer

Gewerbesteuer

Umsatzsteuer

Besonders zu beachten ist vor allem die Komplexität deutschen Steuerrechts. Es gestaltet sich in vielerlei Hinsicht komplizierter als Regelungen anderer Länder. Im Bezug auf die Komplexität der Lohn- und Finanzbuchhaltung ist Deutschland international Vize-Weltmeister. Oftmals ist es ausländischen Unternehmen gar nicht bewusst, dass das Steuer- und Lohnrecht hierzulande so komplex ist. Bei Missachtung der bestehenden Gesetze und Anforderungen drohen hohe Bußgelder und Strafen. Daher sollten sich ausländische Unternehmen, welche nach Deutschland expandieren möchten, an einen erfahrenen Experten aus dem Bereich Finanzbuchhaltung wenden, um hier auf Nummer sicherzugehen.







Allgemein sollten sich Unternehmen die vorhaben in Deutschland zu expandieren gut vorbereitet in die Planungen gehen. Es empfiehlt sich einen Experten mit in die Planungen einzubeziehen, um Aspekte hinsichtlich Aufenthaltsrecht, Besteuerung und Gründung kompetent klären zu lassen. (20.11.2018/ac/a/m)









