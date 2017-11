Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Angefacht durch deutlich steigende Aktienmärkte - der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average schlossen auf neuen Rekordhochs - sowie einem etwas schwächeren US-Dollar legten die Industriemetallpreise gestern zwischenzeitlich stark zu, so die Analysten der Commerzbank.Am globalen Kupfermarkt sei gemäß Daten der International Copper Study Group (ICSG) das Angebot in den ersten acht Monaten des Jahres auf saisonbereinigter Basis um 47 Tsd. Tonnen hinter der Nachfrage zurückgeblieben. Zur gleichen Zeit im Vorjahr sei das Angebotsdefizit dreimal so groß gewesen.Für den Kupfermarkt gelte im Wesentlichen dasselbe wie für den Nickelmarkt. Das Defizit im Gesamtjahr solle sich laut ICSG auf rund 150 Tsd. Tonnen belaufen, bevor es im nächsten Jahr deutlich schrumpfe. Vor allem angesichts der aktuell guten Verfügbarkeit von Kupferschrott sei die Einschätzung eines hohen Defizits in diesem Jahr unseres Erachtens zu pessimistisch. (22.11.2017/ac/a/m)