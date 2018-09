Paris (www.aktiencheck.de) - Zuerst Apple, nun Amazon. Nach dem iPhone-Hersteller Apple hat nun auch der Onlinehändler Amazon im Wochenverlauf beim Börsenwert erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar übersprungen, so die Experten der BNP Paribas in einer Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Index-Umstellung sorge für zusätzliche StabilitätAuch die heimischen Tech-Konzerne seien bestens aufgestellt und hätten wenig bis gar nichts mehr mit den Unternehmen aus den Zeiten des Neuen Marktes gemeinsam. In der Regel würden die heimischen TecDAX-Unternehmen von einem erfahrenen Management gelenkt, seien in ihrem Bereich exzellent positioniert und würden unter dem Strich schwarze Zahlen schreieben. Wie gut die Hightech-Konzerne dastünden, zeige auch ein Blick auf den Technologieindex TecDAX. Trotz der sich zuspitzenden Handelsstreitigkeiten der USA mit zahlreichen anderen Staaten - allen voran China -, der schwelenden Schwellenländerkrise und der gestiegenen geopolitischen Risiken hätten sich die Technologiewerte seit Jahresbeginn deutlich besser entwickelt als der Rest des Marktes. Und: Von den nicht mehr aufzuhaltenden Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder E-Mobilität sollten auch die deutschen Technologie-Unternehmen profitieren. Durch die Index-Reform der Deutschen Börse werde künftig zudem noch die Volatilität des TecDAX sinken, dürften ab Ende September doch auch Schwergewichte wie SAP oder Infineon im TecDAX zu finden zu sein. ("Märkte & Zertifikate weekly" Ausgabe vom 07.09.2018) (07.09.2018/ac/a/m)