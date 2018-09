Börsenplätze Newron Pharmaceuticals-Aktie:



Kurzprofil Newron Pharmaceuticals S.p.A.:



Newron Pharmaceuticals S.p.A. (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Ex: NWRN, Nasdaq OTC-Symbol: NWPHF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Krankheiten des Zentralen Nervensystems und sowie die Schmerztherapie fokussiert hat. (13.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Newron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Newron Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Ex: NWRN, Nasdaq OTC-Symbol: NWPHF).Lizenzgebühren: Die für Xadago erhaltenen Lizenzgebühren seien erneut hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben. So habe Schneider für das Geschäftsjahr 2018 mit EUR 2,3 Mio. gerechnet, während der ausgewiesene Wert nur EUR 2,0 Mio. betragen habe. Besonders von der US-Markteinführung im Juli 2017 habe sich der Analyst mehr erhofft.Lizenzeinnahmen: Von den insgesamt erwarteten Meilensteinzahlungen in Höhe von EUR 2,5 Mio. für die Vermarktungsrechte in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien und Israel habe Schneider in H1 18 eine Auszahlung von EUR 0,3 Mio. erwartet. Da fürs erste Halbjahr hier aber nichts ausgewiesen worden sei, würden die erwarteten Zuflüsse wohl erst in H2 18 erfolgen.Pipeline: Während sämtliche laufenden Studien Fortschritte machen würden, würden sich diverse Termine und Fristen nach hinten verschieben: So würden die Ergebnisse der Phase-III-Studie SARS zur Behandlung des Rett-Syndroms mit Sarizotan nun erst gegen Ende (statt anfangs) des H1 19 erwartet; die beiden potenziell bahnbrechenden Studien zur Evenamid-Behandlung von Schizophrenie würden nun erst in H1 19 (statt Ende 2018) beginnen; und auch die Gespräche mit den Zulassungsbehörden über eine Xadago-Studie zum Nachweis der günstigen Effekte bei Parkinson-Patienten mit Levodopainduzierter Dyskinese würden immer noch andauern (statt in Q2 18 abgeschlossen worden zu sein).Angaben des Unternehmens zufolge seien "die Lizenzeinnahmen aus Xadago-Umsätzen in den USA weiterhin niedrig". Diese Aussage stimme mit der Einschätzung des Analysten überein, dass sich Xadago gegenüber der Konkurrenz nicht ausreichend abgrenze. Weitere Einzelheiten dazu seien in dem Erstbericht des Analysten enthalten. Auch wenn es Schneider freue, dass alle Pipelineprojekte Fortschritte erzielen würden, stelle er fest, dass sich die Fristen weiterhin nach hinten verschieben würden. Den Modellen des Analysten zufolge dürfte der Barmittelbestand bis Anfang 2020 positiv bleiben. Aufgrund der auslaufenden SARS-Ergebnisse rechne er für 2019 mit weiterem Finanzierungsbedarf.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Newron Pharmaceuticals-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel von CHF 12,00 werde überprüft. (Analyse vom 13.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link