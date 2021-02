Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Deri-vate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.



Börsenplätze Newmont Goldcorp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

47,90 Euro +1,25% (18.02.2021, 10:26)



TSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

72,38 CAD -1,23% (17.02.2021)



NYSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

56,99 USD -1,40% (17.02.2021)



ISIN Newmont Goldcorp-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Goldcorp-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (18.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gold habe gestern erneut einen Rücksetzer hinnehmen müssen, Silber habe sich dagegen besser behaupten können. Der GDX sei zwischenzeitlich sogar auf ein neues zyklisches Tief gefallen. Heute stehe eine Art Super-Donnerstag in der Minenbranche an. Gleich mehrere große Gold- und Silberunternehmen würden ihre Zahlen veröffentlichen. Darunter auch die Nummer eins und die Nummer zwei der Minenbranche: Newmont und Barrick.Nummer 1 der Branche: Die Zahlen sollten heute vor Börseneröffnung in Nordamerika bekannt gegeben werden. Analysten würden im Schnitt mit einem Gewinn von 0,95 Dollar je Aktie im vierten Quartal rechnen. Gestern bereits habe Newmont eine Dividendenerhöhung bekannt gegeben. Der Konzern zahle nun eine Quartalsdividende von 0,55 Dollar je Aktie. Lege man den aktuellen Kurs zugrunde, dann komme Newmont auf eine Dividendenrendite von knapp 4 Prozent. Goldaktien als Dividendenperlen - das sei auch eine Neuerung.Barrick Gold wolle seine Zahlen ebenfalls vor Börseneröffnung bekannt geben. Hier würden Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,31 Dollar für das vierte Quartal rechnen. Der Free-Cash-Flow solle sich bei Barrick auf 842 Dollar im abgelaufenen Quartal summieren.In den Kreis der Unternehmen, die heute Zahlen melden würden, reihe sich auch Hecla Mining ein. Der größte nordamerikanische Silberproduzent wolle ebenfalls vor Börseneröffnung sein Zahlenwerk vorlegen. Analysten würden mit einem Gewinn von 0,03 Dollar je Aktie für das vierte Quartal rechnen.Wie gesagt: Eine Dividendenrendite von 4 Prozent - das hat es lange nicht gegeben bei Goldproduzenten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: