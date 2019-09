Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

35,055 Euro -0,34% (12.09.2019, 08:23)



NYSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

USD 38,72 +1,84% (12.09.2019, 0:30)



ISIN Newmont Goldcorp-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Goldcorp-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (12.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Der Goldpreis habe gestern wieder etwas Boden gut machen können. Das Edelmetall notiere aber nach wie vor unter der 1.500-USD-Marke. Kurzfristig hätten die Bären damit das Zepter in der Hand. Die Goldminenaktien hätten in den vergangenen Wochen ebenfalls Federn lassen müssen. Doch jetzt würden sich die Experten von BMO Capital zu Wort melden und dazu raten, eine Goldaktie im Depot überzugewichten.In einer neuen Studie würden die Analysten das Kursziel für die Aktie des weltweit größten Goldproduzenten Newmont Goldcorp von 45 auf 50 USD (aktuell 38,70 USD) anheben. BMO Capital stufe den Titel zudem von "neutral" auf "outperform" hoch.Verglichen mit z.B. Barrick Gold sei die Newmont Goldcorp-Aktie günstig bewertet. Die Herausforderungen für Newmont Goldcorp seie aber auch ungleich größer als für Barrick Gold. Insbesondere die Integration von Goldcorp verlaufe eher schleppend, während Barrick Gold die Eingliederung von Randgold Resources doch offensichtlich wesentlich schneller vollzogen habe. Dennoch: Kurzfristig sei der Trend bei Barrick Gold einfach stärker. Newmont Goldcorp werde im Lauf eines Bullenmarktes aufholen. Aktuell bleibe der Favorit "Aktionärs" weiterhin Barrick Gold, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2019)Börsenplätze Newmont Goldcorp-Aktie:TSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:50,98 CAD +1,82% (11.09.2019, 22:00)