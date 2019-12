Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

36,85 Euro +0,18% (17.12.2019, 14:25)



NYSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

USD 40,91 -0,20% (17.12.2019, 16:02)



ISIN Newmont Goldcorp-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Goldcorp-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (17.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten hinke aktuell in Sachen Performance dem Papier der Nummer 1, Newmont Goldcorp, etwas hinterher. Während die Newmont Goldcorp-Aktie bereits ein neues Jahreshoch erzielt habe, kämpfe sich Barrick Gold gerade erst aus der Konsolidierung heraus. Ralph Profiti von Eight Capital sei aber in einer aktuellen Analyse für Newmont Goldcorp nicht ganz so optimistisch wie für Barrick Gold. Er habe die Barrick Gold-Aktie auf "kaufen" hochgestuft und sehe ein Kursziel von 30 CAD (Kanadische Dollar) für das Papier. Das wäre ein Aufschlag von rund 30%. Die Newmont Goldcorp-Aktie Profiti habe sehe Profiti nur als "neutral" an. Er glaube, die Integration von Goldcorp berge nach wie vor Risiken.Charttechnisch sehe Newmont Goldcorp natürlich stark aus. Mit dem neuen Jahreshoch habe die Aktie ein weiteres Kaufsignal generiert. Das Papier habe aus charttechnischer Sicht weiter Luft nach oben. Auch fundamental komme der Konzern voran. Newmont Goldcorp habe heute gemeldet, dass man seinen 50%-Anteil an dem Super-Pit-Gold-Projekt in Australien an Northern Star Resources verkauft habe. Hier würden dem Konzern noch einmal 800 Mio. Dollar in die Kasse fließen. Das Geld werde sowohl zur weiteren Verbesserung der Bilanz als auch für einen Aktienrückkauf genutzt. Newmont Goldcorp sei ein Basisinvestments bei den großen Goldproduzenten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:36,905 Euro +0,57% (17.12.2019, 15:14)