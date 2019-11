Stuttgart-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

34,50 Euro -0,30% (28.11.2019, 15:16)



Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

34,56 Euro -0,42% (28.11.2019, 16:39)



NYSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

USD 38,18 +0,10% (27.11.2019)



ISIN Newmont Goldcorp-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Goldcorp-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben.

(28.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Carey MacRury, Analyst bei Canaccord Genuity, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) weiterhin zum Kauf.2019 sei für Newmonft Goldcorp Corp. bislang ein enttäuschendes Jahr gewesen. Die Übernahme von Goldcorp. sei mit Rückschlägen verbunden gewesen. Es sei noch nicht ganz klar gewesen, wie Newmont die Assets von Goldcorp optimieren wolle. Daher habe der Aktienkurs der Entwicklung bei der Peer Group hinterher gehinkt.Die Analysten von Canaccord Genuity rechnen in 2020 mit einer stärkeren Performance. Der Investorentag am 02. Dezember sollte für mehr Klarheit sorgen.Im Zuge einer Kürzung der Schätzungen passt Analyst Carey MacRury das Kursziel für die Newmont Goldcorp-Aktie von 60,00 auf 57,00 USD nach unten an. Der Titel bleibe unter den Senior Produzenten ein Top Pick.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Newmont Goldcorp-Aktie: