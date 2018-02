Tradegate-Aktienkurs Newcrest Mining-Aktie:

14,03 Euro -1,30% (20.02.2018, 15:21)



ASX-Aktienkurs Newcrest Mining-Aktie:

AUD 22,36 -0,71% (20.02.2018)



ISIN Newcrest Mining-Aktie:

AU000000NCM7



WKN Newcrest Mining-Aktie:

873365



Ticker Symbol Newcrest Mining-Aktie Deutschland:

NMA



ASX Ticker-Symbol:

NCM



Kurzprofil Newcrest Mining Ltd.:



Newcrest Mining Ltd. (ISIN: AU000000NCM7, WKN: 873365, Ticker-Symbol: NMA, ASX-Symbol: NCM) ist ein Goldminenunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Exploration, Minenerschließung, Minenbetrieben und dem Verkauf von Gold und Gold / Kupferkonzentrat. Newcrest Mining besitzt und betreibt ein Portfolio von Minen und eine Pipeline von Brownfield- und Greenfield-Explorationsprojekten. Zu den operativen Segmenten gehören Cadia, Australien; Telfer, Australien; Lihir, Papua-Neuguinea; Gosowong, Indonesien; Hidden Valley JV, Papua-Neuguinea; Bonikro, Cote d'Ivoire und Exploration und sonstige Aktivitäten.

(20.02.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Newcrest Mining-Aktienanalyse von Analyst Mathew Hocking von J.P. Morgan Securities:Mathew Hocking, Analyst vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities, empfiehlt Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse nunmehr eine Übergewichtung der Aktien von Newcrest Mining Ltd. (ISIN: AU000000NCM7, WKN: 873365, Ticker-Symbol: NMA, ASX-Symbol: NCM).Die Analysten von J.P. Morgan Securities sind der Auffassung, dass die Verbesserungen beim Portfolio und der Bilanz von Newcrest Mining Ltd. im Gegensatz zu der jüngsten Underperformance des Aktienkurses stehen.Analyst Mathew Hocking setzt das Kursziel für die Newcrest Mining-Aktie von 22,50 auf 25,00 AUD herauf.In ihrer Newcrest Mining-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel von "neutral" auf "overweight" hoch.