Stuttgart-Aktienkurs New Gold-Aktie:

1,23 Euro +0,70% (24.07.2019, 14:14)



Tradegate-Aktienkurs New Gold-Aktie:

1,25 Euro +2,06% (24.07.2019, 10:56)



TSE-Aktienkurs New Gold-Aktie:

CAD 1,80 -5,26% (23.07.2019)



ISIN New Gold-Aktie:

CA6445351068



WKN New Gold-Aktie:

A0ERPH



Ticker-Symbol New Gold-Aktie Deutschland:

32N



TSE-Ticker-Symbol New Gold-Aktie:

NGD



Kurzprofil New Gold Inc.:



New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, TSE-Symbol: NGD) ist im Bereich Goldminen und angrenzenden Aktivitäten tätig. Zu den operativen Minen gehören die Goldmine Mesquite in den USA, die Gold/Silber-Mine Cerro San Pedro in Mexiko und die Gold/Kupfer-Mine Peak in Australien. Entwicklungs- und Explorationsprojekte von New Gold befinden sich in Kanada (New Afton und Blackwater) sowie in Chile (El Morro). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver, Kanada. (24.07.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - New Gold-Aktienanalyse von Analyst Dalton Baretto von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Dalton Baretto vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien des kanadischen Goldproduzenten New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, TSE-Symbol: NGD) weiterhin zu halten.Im Rahmen einer Branchenstudie nehmen die Analysten von Canaccord Genuity auf die bevorstehende Quartalsberichtssaison Bezug. Die Q2-Ergebnisse dürften generell keine besondere Strahlkraft entwickeln. Der zuletzt beobachtete Anstieg des Goldpreises stehe im Vordergrund.Da der Goldpreis im zweiten Quartal relativ stabil geblieben sei, dürfte es im Hinblick auf die Produktion vor allem auf das zweite Halbjahr ankommen. Höhere Goldpreise und eine zunehmende Produktion seien eine gute Grundlage für eine stärkere zweite Jahreshälfte. Aufgrund einer möglichen Senkung der Leitzinsen stünden die Zeichen für eine weitergehende Rallye des Goldpreises gut. Spielraum für eine Ausweitung der Bewertungsmultiplen sei vorhanden.New Gold Inc. dürfte mit einem Q2-EPS von minus 0,02 USD im Rahmen der Markterwartungen abschneiden. Aufgrund einer geänderten Bewertungsmethode erhöht Analyst Dalton Baretto das Kursziel von 1,10 auf 1,80 CAD. Die Zuversicht in die kurzfristige Entwicklung bei Rainy River habe nach einem Besuch der Mine zugenommen. Aufgrund der jüngsten Kursgewinne sollten Anleger aber an der Seitenlinie bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze New Gold-Aktie: