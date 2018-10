Stuttgart-Aktienkurs New Gold-Aktie:

0,69 Euro -2,82% (29.10.2018, 13:51)



Tradegate-Aktienkurs New Gold-Aktie:

0,70 Euro -0,71% (29.10.2018, 11:37)



TSE-Aktienkurs New Gold-Aktie:

CAD 1,04 +/- 0,00% (26.10.2018)



ISIN New Gold-Aktie:

CA6445351068



WKN New Gold-Aktie:

A0ERPH



Ticker-Symbol New Gold-Aktie Deutschland:

32N



TSE-Ticker-Symbol New Gold-Aktie:

NGD



Kurzprofil New Gold Inc.:



New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, TSE-Symbol: NGD) ist im Bereich Goldminen und angrenzenden Aktivitäten tätig. Zu den operativen Minen gehören die Goldmine Mesquite in den USA, die Gold/Silber-Mine Cerro San Pedro in Mexiko und die Gold/Kupfer-Mine Peak in Australien. Entwicklungs- und Explorationsprojekte von New Gold befinden sich in Kanada (New Afton und Blackwater) sowie in Chile (El Morro). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver, Kanada. (29.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Toronto (www.aktiencheck.de) - New Gold-Aktienanalyse des Analysten Jacques Wortman von Eight Capital:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Jacques Wortman vom Investmenthaus Eight Capital seine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, TSE-Symbol: NGD).Das im abgelaufenen Quartal etwas höher als erwartete EBITDA sei niedrigen Produktionskosten bei Rainy River und New Afton sowie niedrigen Verwaltungskosten zu verdanken. Die Goldproduktion sei etwas geringer gewesen als geschätzt.New Gold Inc. werde zwar Probleme haben die 2018er Planungen hinsichtlich Rainy River zu erfüllen, New Afton könnte aber Ergebnisse am oberen Ende der Planungen abliefern.Aufgrund eines deutlichen Rückgangs des Working Capitals und der Annahme steigender Investitionen bei Rainy River senkt Analyst Jacques Wortman die NAV-Prognose.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze New Gold-Aktie: