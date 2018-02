Tradegate-Aktienkurs New Gold-Aktie:

Kurzprofil New Gold Inc.:



New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, NYSE-Symbol: NGD) ist im Bereich Goldminen und angrenzenden Aktivitäten tätig. Zu den operativen Minen gehören die Goldmine Mesquite in den USA, die Gold/Silber-Mine Cerro San Pedro in Mexiko und die Gold/Kupfer-Mine Peak in Australien. Entwicklungs- und Explorationsprojekte von New Gold befinden sich in Kanada (New Afton und Blackwater) sowie in Chile (El Morro). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver, Kanada.



Toronto (www.aktiencheck.de) - New Gold-Aktienanalyse des Analysten Dan Rollins von RBC Capital Markets:Dan Rollins, Aktienanalyst von RBC Capital Markets, geht laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, NYSE-Symbol: NGD) von einer sektorkonformen Kursentwicklung aus.Die Analysten von RBC Capital Markets haben nach der Vorlage der Quartalszahlen von New Gold Inc. eine Überarbeitung des Bewertungsmodells vorgenommen.Analyst Dan Rollins senkt das Kursziel von 3,75 auf 3,50 USD und hält das Risikoprofil für weitgehend ausgeglichen.In ihrer New Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von RBC Capital Markets den Titel unverändert mit "sector perform" ein.Börsenplätze New Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs New Gold-Aktie:1,99 Euro -5,69% (28.02.2018, 14:33)