Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Vor der Sitzung des Koalitionsausschusses am Sonntag in Berlin und Gesprächen in dieser Woche hat der neue Vorsitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Frank Werneke, vor einem Scheitern der Grundrente gewarnt, so ver.di in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Wer eine solche Lösung anstrebt, erkennt die Lebensleistung von Millionen Menschen nicht an. Das Ziel der Grundrente muss sein, insbesondere den Frauen, die oft jahrzehntelang mit niedrigem Einkommen gearbeitet haben, einen Rentenanspruch zuzuerkennen, der oberhalb der Grundsicherung liegt", so der ver.di-Vorsitzende. "Wenn das nicht gelingt, darf niemand die Enttäuschung der Betroffenen über das politische System bejammern", so Werneke.Da es bei der Rente um eine Versicherungsleistung gehe, sei eine Bedürftigkeitsprüfung nicht akzeptabel, "weil sie bei der normalen Altersrente natürlich auch nicht durchgeführt wird". Werneke erinnerte daran, dass es bereits der dritte Versuch einer Bundesregierung ist, die Grundrente durchzusetzen. "Es wäre beschämend, wenn es diesmal wieder keine überzeugende Lösung für die Betroffenen geben würde", sagte Werneke. (16.10.2019/ac/a/m)