Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - der ifo-Geschäftsklimaindex wurde modifiziert, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.



Nicht nur das Basisjahr, sondern auch die Definition bzw. Zusammensetzung seien angepasst worden, was zu einer leicht veränderten Dynamik führe. Grundsätzlich bleibe die Aussagekraft des neuen ifo-Geschäftsklimaindex jedoch unverändert und sei auch weiterhin einer der bedeutendsten Frühindikatoren für den deutschen Konjunkturverlauf.



Die jüngsten Werte des ifo-Index würden den negativen Trend der letzten Monate bestätigen, was vermehrt das Konjunkturbild vor allem im zweiten Quartal 2018 belasten sollte. Die Gründe: Die Unsicherheit über die US-amerikanische Handelspolitik, aber auch eine grundsätzliche Ernüchterung gegenüber der euphorischen Stimmung zu Jahresanfang. Dennoch sollten die jüngsten Zahlen nicht zum Anlass genommen werden, eine bedeutende Abkühlung der deutschen Wirtschaft zu erwarten - auch wenn sich das Prognoserisiko mit den jüngsten ifo-Zahlen erhöht habe. Die IKB erwarte unverändert ein BIP-Wachstum von 2,3% für 2018 und rd. 2,0% für 2019. (24.04.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.