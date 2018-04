Riester-Rente: 19 Prozent

Die Riester-Rente habe gegenüber dem Vorjahr einen Prozentpunkt verloren und komme jetzt auf 19 Prozent.



Investmentfonds: 21 Prozent

Nur zwei Anlageformen hätten sich gegenüber 2017 steigern können - darunter auch die Investmentfonds, die in der Gunst der Deutschen um einen Prozentpunkt hätten zulegen können.



Immobilien: 23 Prozent

"Betongold" habe gegenüber dem Vorjahr erneut eingebüßt und drei Prozentpunkte verloren. Hierbei dürften auch die preislichen Übertreibungen in Ballungsräumen eine Rolle spielen.



Tagesgeldkonto & Co.: 23 Prozent

Auf den gleichen Wert wie Immobilien würden kurzfristige Geldanlagen wie Tagesgeldkonten/Festgeldkonten/Termingelder kommen, die unverändert bei 23 Prozent lägen.



Renten- und Kapital-Lebensversicherung: 29 Prozent

Auch der dritte Rang sei geteilt. Die Renten- und Kapital-Lebensversicherungen habe zwar drei Prozentpunkte eingebüßt, aber dennoch den Sprung auf das Podest geschafft.



Bausparvertrag: 29 Prozent

Trotz der gleichen Platzierung wie im Vorjahr sei es für den Bausparvertrag in prozentueller Hinsicht deutlich bergab gegangen: Minus fünf Prozentpunkte.



Sparbuch/Spareinlagen: 41 Prozent

Das Sparbuch als klassischer Spitzenreiter habe erstmals seit Beginn dieser speziellen Umfragereihe vor über zehn Jahren mit 41 Prozent nach zuvor 42 Prozent nur den zweiten Platz erreicht.



Sparen auf dem Girokonto: 42 Prozent

Nullzinsen für sicheres Sparen - für die Deutschen sei das im Jahr 2018 offensichtlich der beste Grund, sich bei langfristigen Sparformen zurückzuhalten. Man disponiere kurz und warte vor einer Neuanlage angesichts einer vielfach beschriebenen leichten Zinswende "am langen Ende" die weitere Entwicklung erst einmal ab. Anders sei der Aufstieg des Girokontos zur beliebtesten Geldanlage mit nun 42 Prozent der Nennungen nach 41 Prozent im Vorjahr nicht zu erklären. (13.04.2018/ac/a/m)





