Der Aktienmarkt setze weiterhin auf das Erholungsszenario der globalen Wirtschaft und ignoriere die anhaltend hohen Infektionszahlen in den USA und Europa. Die Aussicht auf weitere fiskalpolitische Hilfszahlungen in den USA nach dem Wahlerfolg der Demokraten in Georgia hätten dem Markt neue Impulse verschafft. Allerdings seien die Bewertungskennzahlen, wie z.B. das Kurs/Gewinn-Verhältnis, auf außergewöhnlich hohen Niveaus und würden die Analysten davon abhalten, ihr Übergewicht im US-Markt noch stärker auszubauen. Sie würden in Summe aber optimistisch bleiben, da die US-Unternehmen, insbesondere aus dem Technologiesektor, im Vergleich zu anderen Regionen deutlich renditestärker seien.



Gleichzeitig werde der Aktienmarkt von der ultraexpansiven Notenbank unterstützt. Die Analysten würden erwarten, dass die US-Notenbank FED auch in diesem Jahr ihr Anleihekaufprogramm unverändert fortsetzen werde und somit monatlich 120 Mrd. US-Dollar in den Anleihemarkt investiere. Ähnliches würden sie vonseiten der europäischen Notenbankpolitik erwarten und dementsprechend keinen nachhaltigen Renditeanstieg in den Bundesanleihen für 2021 ableiten. Dennoch könnte etwas Bewegung am Rentenmarkt in den ersten Wochen des Jahres zu beobachten sein, da die Analysten in den ersten beiden Monaten eine starke Emissionstätigkeit der Staaten und Unternehmen in Europa erwarten würden. Dies könnte zumindest kurzfristig die Anleihekurse unter Druck setzen und die Renditen etwas attraktiver werden lassen.



Die Analysten würden in diesem Umfeld Anleihenkäufe durchführen und ihr Rentenportfolio offensiver ausrichten. Weitere Investitionsmöglichkeiten würden sie weiterhin im Rentensatellitensegment sehen: Mit Blick auf ihre Aktienmarkteinschätzung würden sie von Wandelanleihen in diesem Jahr ein positives Ertragspotenzial erwarten. Das Segment zeichne sich durch ein hohes Technologie- und USA-Gewicht aus und sei dementsprechend aus Sicht der Analysten attraktiv.



Die europäische Leitwährung habe im vergangenen Halbjahr eine gewisse Stärke aufbauen können. So habe sich der Euro gegenüber dem US-Dollar oberhalb der 1,20er Marke etablieren können. Die Analysten könnten sich vorstellen, dass der Markt kurzfristig die 1,25er Marke in Angriff nehmen werde. Allerdings würden aus ihrer Sicht wichtige fundamentale Daten gegen eine länger anhaltende Euro-Stärke sprechen. In den vergangenen Wochen habe sich die Renditedifferenz zwischen den beiden Regionen zugunsten der USA ausgeweitet, während gleichzeitig die Wachstumserwartung für die US-Wirtschaft im Vergleich zur Eurozone stärker gestiegen sei. Beides spreche aus Sicht der Analysten für die US-Währung.



In den letzten Wochen habe ebenso die Preisentwicklung des Euro gegenüber dem Britischen Pfund im Fokus gestanden. Nachdem sich nun die Verhandlungspartner in letzter Minute auf ein Freihandelsabkommen hätten einigen können, habe sich das Spannungspotential reduziert, und die Analysten würden nun mit einem Seitwärtstrend auf Sicht der kommenden Monate rechnen. (08.01.2021/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Das neue Jahr startet mit den bekannten Themen: So stehen zum Jahresbeginn die US-Wahlen im Fokus, und natürlich beobachtet der Kapitalmarkt die neuesten Entwicklungen der Pandemie mit Argusaugen, so Sascha Rehbein, CFA der Weberbank.Mehr als zwei Monate später beschäftige alle immer noch die US-Wahl. Nein, es gehe nicht um den schändlichen Kampf des amtierenden Präsidenten, die Wahlergebnisse mit allen Mitteln anzufechten. Vielmehr gehe es um die Machtverhältnisse im künftigen US-Senat. Die zwei ausstehenden Senatorenplätze des Bundesstaates Georgia hätten die beiden demokratischen Kandidaten für sich entscheiden können. Infolgedessen führe dies zu einer denkbar knappen Mehrheit der demokratischen Partei im Senat. Das könne sich bereits in den ersten Wochen der neuen Regierung positiv für den US-Konsumenten und die Konjunktur auswirken.Nach harten Verhandlungen im Kongress sei im neuen Hilfsprogramm eine Einmalzahlung in Höhe von "nur" 600 US-Dollar an die US-Bürger vereinbart worden. Da die Demokraten allerdings eine großzügige Zahlung von 2.000 US-Dollar bevorzugen würden, könnte der neue Senat in Kürze diese Zahlung freigeben und weitere 400 Mrd. US-Dollar in die Wirtschaft pumpen. Zusätzlich zu den im Dezember bereits beschlossenen 900 Mrd. US-Dollar Hilfszahlungen würden sich die Wachstumsaussichten für die US-Konjunktur zunehmend aufhellen und einen 5%-igen Anstieg in diesem Jahr immer wahrscheinlicher machen.