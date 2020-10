Auch wenn Gold im August mit 2.075 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht habe, habe der NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) nur die Marke von 1.271 überschritten, was weit unter dem Allzeithoch von 1.855 im September 2011 gelegen habe. Joe Foster, Portfoliomanager und Goldstratege bei VanEck, habe sich die Gründe, weshalb die Goldförderer ihre Allzeithochs noch nicht wiedererlangt hätten, genauer angeschaut.



Im Vergleich zu Gold seien die Unternehmen seit 2007 von drei Abwertungen betroffen gewesen, wobei auch ihr Beta gegenüber Gold zurückgegangen sei. Die ersten zwei Abwertungen seien demnach Ende 2007/Anfang 2008 und Ende 2011/Anfang 2012 erfolgt. "Diese Abwertungen gingen auf eine schlechte operative und finanzielle Performance an vielen Fronten zurück. Die Kosteninflation zehrte den von den Anlegern erwarteten operativen Hebel auf. Steigende Kosten führten auch dazu, dass die Erträge von Investitionsprojekten hinter den Erwartungen zurückblieben", sage Foster. Außerdem hätten die Unternehmen regelmäßig ihre Produktions- und Kostenprognosen verfehlt.



Dann seien die Zinsen nach der Finanzkrise gefallen, die großen Unternehmen hätten sich hoch verschuldet und viele Unternehmen hätten zu viel für Akquisitionen gezahlt. Zwar seien in der Folge die Top-Führungskräfte aller großen Goldproduzenten abgesetzt worden und neue Führungskräfte hätten die harten Lektionen der Vergangenheit gelernt, was auch in den jüngsten Finanz- und Betriebsergebnissen zum Ausdruck komme. Dennoch sei der Sektor trotz all der Fortschritte 2019 von einer weiteren Abwertung betroffen gewesen, wofür es aus Sicht von Foster zwei Gründe gebe:



- Viele Generalisten unter den Anlegern hätten Goldaktien aufgrund eines schlechten Managements im letzten Zyklus abgestoßen. Viele dieser Anleger seien bisher noch nicht zurückgekehrt. In diesem Zyklus hätten die meisten Anleger bisher auf Goldbarren-ETFs für ein Engagement am Goldmarkt gesetzt.

- Die großen Goldunternehmen würden ein zu geringes Wachstum aufweisen. In der Vergangenheit habe ein Anstieg des Goldpreises zu Explorationsbegeisterung, qualitativ hochwertigen Goldfunden und einer erweiterten Produktion geführt. Während diese Begeisterung bei Junior-Goldförderern nach wie vor vorherrsche, fehle sie bei den großen Unternehmen.



Foster sei davon überzeugt, dass es für eine positive Neubewertung, eine bessere Performance und höhere Bewertungen entscheidend sei, die Generalisten unter den Anlegern wieder zum Sektor zurückzubringen. "Die Geschäftsleitungen konzentrieren sich auf diese Aufgabe und bemühen sich nach Kräften, die Goldindustrie für einen breiteren Anlegerkreis attraktiv zu machen, wobei sie mit Ertragschancen und Möglichkeiten zur Minderung von Risiken werben", sage Foster. (22.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der starke US-Dollar hat den Goldpreis im ganzen Monat September unter Druck gesetzt, so die Experten von VanEck im aktuellen Goldkommentar.Nach seinem Höchststand von 2.075 US-Dollar am 7. August habe sich Gold bei über 1.900 US-Dollar pro Feinunze konsolidiert.Die Konsolidierung sehe nun mehr nach einer Korrektur aus, da Gold am 28. September auf einen kurzfristigen Tiefstand von 1.848 US-Dollar gefallen sei, die Talsohle des aktuellen Gold-Bullenmarkts-Trends liege bei ca. 1.800 US-Dollar. VanEck gehe davon aus, dass diese Korrektur über diesem Wert bleiben werde.