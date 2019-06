Börsenplätze Netfonds-Aktie:



Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke FinFire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 165 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Jahr 2017 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 86 Mio. Euro einen Netto-Konzernumsatz von 17,1 Mio. Euro.



Die Aktie der Netfonds AG ist unter der ISIN DE000A1MME74 im m:access der Börse München notiert und über wird zeitnah auch über die elektronische Handelsplattform XETRA handelbar sein.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4).Die Netfonds AG habe Anfang der Woche Zahlen für Q1 2019 veröffentlicht und ihre Guidance für 2019 bestätigt.Nettoumsatz wachse weiter zweistellig: Der Brutto-Konzernumsatz sei um 4,1% auf 24,4 Mio. Euro gestiegen. Die erwartet dynamische Entwicklung im Hinblick auf die Gesamtjahresziele (organisches Wachstum von 12 bis 18%) habe in Q1 damit noch nicht erreicht werden können. Beim relevanteren Nettoumsatz habe Netfonds jedoch bereits um 14,3% zugelegt. Im Kerngeschäft Wholesale (69,3% des Konzernumsatzes) sei der Umsatz bedingt durch das schwache Kapitalmarktumfeld in Q4 2018 leicht auf 16,9 Mio. Euro (Vorjahr: 17,2 Mio. Euro) gesunken. Treiber des Wachstums seien damit weiter die Geschäftsbereiche Technology und Regulatory (+20,4%) gewesen, die von Netfonds in Q1 zu einem Segment zusammengefasst worden seien. Damit nehme die Transparenz im Hinblick auf die Erfolge im Haftungsdachgeschäft bzw. die Vermarktung der finfire Software ab. Zugleich habe die Umsatzdynamik in diesen Wachstumsfeldern im Vergleich zu den zuletzt veröffentlichten Geschäftsjahreszahlen etwas nachgelassen (2018: Regulatory +85,4% yoy, Technology +37,0% yoy).EBITDA trotz Investitionen stabil: Auf Ergebnisebene habe das EBITDA mit 0,4 Mio. Euro trotz weiterhin anhaltender Investitionen in den Ausbau der IT- und Plattformlösungen auf Vorjahresniveau gehalten werden können (Q1 2018: 0,4 Mio. Euro). Hier mache sich vor allem das Wachstum in den margenstarken Geschäftsbereichen bemerkbar. Der Break Even dürfte dieses Jahr auch auf Netto-Ergebnisebene erreicht werden. Die Gesamtjahresziele von 1,8 bis 2,3 Mio. Euro (EBITDA) würden nach Q1 jedoch zunächst etwas ambitioniert wirken.Prognosen bestätigt: Allerdings habe der Vorstand seine Prognose für 2019 (Konzernumsatz +12 bis 18% und EBITDA von 1,8 bis 2,3 Mio. Euro) mit den Q1-Zahlen sehr deutlich bestätigt. Zur Erreichung der Prognosen solle auch eine volle Projektpipeline in der betrieblichen Pflegeversicherung beitragen. Hier habe Netfonds mit der Deutschen Familienversicherung, Henkel und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) zuletzt namhafte Partner gewonnen. Für zusätzliche Effekte könnten auch Erträge aus dem Immobilienvermittlungsgeschäft der Netfonds Tochter NSI GmbH sorgen. Zudem plane Netfonds weiterhin mit einem nahezu vollständigen Ausrollen aller finfire-Funktionen in H2 2019, was weitere Impulse bringen sollte.Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Netfonds-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 28 Euro bestätigt. (Analyse vom 20.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link