Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke FinFire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 165 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Jahr 2017 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 86 Mio. Euro einen Netto-Konzernumsatz von 17,1 Mio. Euro.



Die Aktie der Netfonds AG ist unter der ISIN DE000A1MME74 im m:access der Börse München notiert und über wird zeitnah auch über die elektronische Handelsplattform XETRA handelbar sein. (14.09.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Seit letzter Woche steht die Hamburger Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) über ein reines Listing auf dem Kurszettel der deutschen Börsen, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Durch im Vorfeld des Listings vollzogene Kapitalmaßnahmen verfüge das Unternehmen über ein breit gestreutes Aktionariat. Auch neuen Anlegern könnte die Aktie Chancen bieten.2017 sei bereits das 18. Geschäftsjahr der Netfonds AG gewesen. Die Geschäftstätigkeit der Gruppe bestehe in der Vermittlung diverser Finanzprodukte, vor allem Investmentfonds, Versicherungen und Beteiligungen sowie Dienstleistungen, insbesondere der Vermögensverwaltung und dem Haftungsdach. Die Vermittlung erfolge in der Regel über die vertraglich angebundenen Vermittler der unterschiedlichen Erlaubnisbereiche. Mit über 7 Mrd. Euro Assets unter Verwaltung sei Netfonds eines der größten Haftungsdächer in Deutschland.2017 habe man ein deutlich positives Ergebnis verzeichnen können. Mit 1,27 Mio. Euro habe der Jahresüberschuss deutlich über dem des Vorjahres gelegen (0,83 Mio. Euro Nachsteuergewinn). Die Gesamtleistung des Konzerns habe 87,4 Mio. Euro betragen. Der betriebliche Rohertrag (Gesamtleistung abzüglich Provisionsaufwendungen) habe mit 19,1% über dem des Vorjahres gelegen. Für die gesamte Gruppe sei 2017 das bislang stärkste Jahr gewesen. 2018 laufe es bislang ebenfalls rund. Vor dem Hintergrund der anhaltend dynamischen Unternehmensentwicklung gehe der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr von Bruttoumsätzen zwischen 92 und 97 Mio. Euro und von einem Netto-Konzernumsatz zwischen 19 und 20 Mio. Euro (2017: 17,1 Mio. Euro) aus.Künftig wolle sich Netfonds zu einem Technologiekonzern für die Finanzindustrie mausern. Insgesamt seien bereits mehrere Millionen Euro in die Programmierung einer Softwarelösung investiert worden. Im Fokus stehe die vollständige Digitalisierung aller Geschäftsabläufe durch die Technologieplattform "FinFire", deren modularer Rollout nach gut zweijähriger Entwicklung im Herbst 2018 beginnen solle. Neben den Ankeraktionären der Gesellschaft, zu denen die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie deren Familienmitglieder zählen würden, verfüge die Netfonds AG bereits über mehr als hundert private und institutionelle Anteilseigner, die dem Streubesitz zuzurechnen seien. Der Streubesitz der Gesellschaft belaufe sich somit aktuell auf rund 46%.Alles in allem vermittle die Netfonds AG ein solides Bild. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses von 25 Euro werde die Gesellschaft aktuell mit 53 Mio. Euro bewertet. Vor dem Hintergrund der interessanten Wachstumsperspektiven und des bewährten Geschäftsmodells erscheine diese Bewertung noch nicht zu teuer.Das mittelfristige Kursziel sehen wir bei 34 Euro, ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 20 Euro platziert werden, so die Experten von "AnlegerPlus News". (Ausgabe 9/2018)