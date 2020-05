Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (13.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix schnappe den Hollywood-Studios mal wieder Top-Schauspieler weg. Alle Kinos seien dicht und die Filmproduktion stehe still - wichtige Filmstarts würden verschoben. Diese Zeit nutze der Streamingriese und verpflichte zwei Oscar-Preisträgerinnen für ein Netflix-Original. Damit unterstreiche Netflix einmal mehr seinen Status.Zwar könne Netflix wegen der Pandemie momentan selbst keine Filmproduktion anlaufen lassen, aber jetzt sei die richtige Zeit, um Termine bei unbeschäftigten Schauspielern zu blocken. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichte, habe Netflix neben Jennifer Lawrence (oscarprämiert für Silver Linings) auch Cate Blanchett (Beste Nebendarstellerin in Aviator) für seine geplante Komödie Don't Look Up engagiert.Zumindest bei diesen beiden Stars könnten die etablierten Hollywood-Schmieden nicht mehr flexibel ihren Fuß in die Tür stellen. Jedoch hätten die Studios eine Chance zum Gegenschlag: Wegen der Kinoschließungen lägen fertige Streifen in der Schublade, die bei Bedarf digital bei der Konkurrenz starten könnten. Netflix selbst sei laut Programmchef Ted Sarandos bei den Planungen für Produktionen für 2021 schon weit fortgeschritten. Ob die Komödie allerdings dazu zähle, sei noch nicht bekannt.Das US-Unternehmen nutze also die Gunst der Stunde. Derweil ziehe Disney den Start des Musicals Hamilton ein Jahr vor und mache den Streifen zu einem Exklusivtitel für seinen Streaming-Service. Die Botschaft: Dank Corona könnten hochkarätig besetzte Filme direkt auf Disney+ landen, um Netflix' Ersatzkino-Pläne zu stören. Die Netflix-Aktie sei angesichts dieser starken Konkurrenz (zu) hoch bewertet (2021er-KGV von 50). Charttechnisch bewege sich der Kurs nah am 52-Wochen-Hoch und habe ein hohes Rückschlagpotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: