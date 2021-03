Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (22.03.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Netflix: Verkäufer erhöhen den Druck - ChartanalyseDie Aktien von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) beendeten ihre imposante Rally im Juli vergangenen Jahres mit einem neuen Rekordhoch bei USD 575,37, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Marke sei nach einer Korrektur an die Unterstützung bei USD 458,97 erneut attackiert worden, aber zunächst nicht überwunden. Es habe ab Oktober ein bearishes Doppelhoch gedroht, das allerdings mit einer weiteren Kaufwelle zum Jahreswechsel zunächst nach oben aufgesprengt worden sei. Allerdings sei es der Käuferseite nicht gelungen, das hohe Niveau um USD 590,00 zu halten und so sei der Wert in den letzten Wochen in einer dreiteiligen Abwärtsbewegung unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei USD 516,44 zurückgefallen. Nach dem Bruch einer weiteren Trendlinie hätten sich die Aktien zwar zuletzt erholt, seien in der Vorwoche aber wieder unter die USD 516,44-Marke ausverkauft worden.Ausblick: Die Korrekturphase bei den Aktien von Netflix verheiße nichts Gutes. Die mangelnde Gegenwehr der Bullen lasse darauf schließen, dass in Kürze weitere Verkaufswellen folgen würden.Die Short-Szenarien: Zunächst könnte das Tief der Vorwoche bei USD 492,85 wieder angelaufen werden. Bleibe dort eine Erholung aus, käme es zum Angriff auf die Unterstützung bei USD 485,91. Darunter würde die zentrale Supportmarke bei USD 458,97 wieder in den Fokus rücken. Deren Bruch hätte ein mittelfristiges Verkaufssignal zur Folge, das zunächst Abgaben bis USD 432,36 und USD 423,20 auslösen dürfte. Mittelfristig könnte es unter dem früheren Allzeithoch bei USD 423,20 sogar zu Verlusten bis USD 397,86 kommen.