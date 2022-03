NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (23.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Der Streaming-Riese teste derzeit ein Feature, mit dem Abonnenten gegen eine Zusatzgebühr ihr Passwort mit anderen Nutzern ohne eigenen Account teilen könnten. Das laut Nutzungsbedingungen verbotene, aber dennoch weit verbreitete Account-Sharing könnte dadurch in legale Bahnen gelenkt und monetarisiert werden. Sollte das Angebot laut dem Analysten John Blackledge von der US-Investmentbank Cowen weltweit ausgerollt werden, könnte dies seine Umsatzprognose für das Jahr 2023 um 4% erhöhen. In konkreten Zahlen ausgedrückt entspräche das einem jährlichen Umsatzplus von 1,6 Mrd. USD. Das wäre immerhin etwa einem Viertel des Umsatzes, der Netflix jedes Jahr durch unerlaubte Weitergabe von Zugangsdaten durch die Lappen gehe. Citi-Analyst Jason Bazinet habe die dadurch entstandenen Umsatzeinbußen für den US-Konzern kürzlich auf 6,2 Mrd. USD pro Jahr beziffert.Ob das tatsächlich angenommen werde und die entgangenen Umsätze spürbar abfedern könne, dürfe aber bezweifelt werden. Zum einen habe Netflix kein System, dass auch künftig Account-Sharing unterbinde. Zum anderen kannibalisiere Netflix den eigenen Pool an potenziellen Abonnenten, die sich möglicherweise für ein vollwertiges Abonnement entschieden hätten.Während des Netflix-Management auf der Suche nach neuen Wachstums- und Umsatzquellen sei, setze sich an der Börse die Richtungssuche der Aktie fort. Auf dem aktuellen Niveau sei sie allerdings wieder attraktiver bewertet und definitiv ein Kandidat für die Watchlist. Mit Blick auf das nach wie vor angeschlagene Chartbild sollten jedoch allenfalls risikofreudige Anleger bereits einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2022)Börsenplätze Netflix-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:341,75 EUR -1,84% (23.03.2022, 21:56)