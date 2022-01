Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

363,45 EUR -19,17% (21.01.2022, 08:36)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

508,25 USD -1,48% (20.01.2022)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (21.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Der Streaminggigant Netflix habe mit seiner Prognose für neue Abonnements den Markt enttäuscht und erhalte dafür die Quittung der Anleger. Im nachbörslichen Handel notiere die Aktie zeitweise zweistellig im Minus und damit unter der wichtigen 500-Dollar-Marke. Es passe ins Gesamtbild.Netflix habe am Donnerstag nach der Schlussglocke die Ergebnisse des vierten Quartals präsentiert. Der Streamingdienst habe die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn geschlagen. Doch mit 8,28 Millionen Netto-Abonnenten weltweit sei Netflix unter seinen eigenen Erwartungen von 8,5 Millionen geblieben.Negativ habe sich auch der freie Cashflow im vierten Quartal dargestellt. Mit minus 569 Millionen Dollar sei er stärker in den negativen Bereich gedreht. Im Quartal vorher seien es minus 106 Millionen Dollar gewesen, vor einem Jahr minus 284 Millionen Dollar. Es sei das dritte Quartal in Folge mit einem negativen freien Cashflow, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal mit 692 Millionen Dollar ins Positive gekehrt gewesen sei.Enttäuschend sei zudem der Ausblick auf das nächste Quartal gewesen. Im ersten Quartal 2022 erwarte Netflix lediglich 2,5 Millionen neue Abonnenten netto.Jetzt heißt es Ruhe bewahren, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link