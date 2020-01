Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

305,00 EUR -0,86% (21.01.2020, 11:56)



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

304,05 EUR -0,57% (21.01.2020, 11:23)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

339,67 USD +0,31% (17.01.2020, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (21.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videodienstleisters Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Bevor Dienstagnacht unserer Zeit der Streamingriese Netflix seine Ergebnisse für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2019 veröffentlicht, blicken wir auf die geschätzten Zahlen der Analysten, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Dabei würden bei den wichtigen Abonnentenzahlen Zuwächse erwartet. Das dürfte der im S&P 500 gelisteten Aktie kurzfristig Auftrieb verleihen.Für das 4. Quartal im Geschäftsjahr 2019 würden die Analysten von einem Abonnentenzuwachs von rund 600.000 in den USA und etwa 7 Millionen weltweit ausgehen. Damit würde der Abonnentenrückgang - immerhin geschätzte rund 1,1 Millionen - um den Start von Disney+ im US-Heimatmarkt vorerst langsam ausgebremst.Bei den fundamentalen Zahlen würden die Analysten mit einer Dividende in Höhe von 0,52 US-Dollar (plus 73,3 Prozent zum Vorjahr) und einem geschätzten Umsatz von 5,45 Milliarden US-Dollar rechnen (plus 30,1 Prozent im Vergleich zu 2018).Nichtsdestoweniger sei das vergangene Jahr war für Netflix ein turbulentes gewesen. Der Platzhirsch habe erst mit AppleTV+ und dann vom Entertainmentgiganten Disney Konkurrenz im heißumkämpften Streamingmarkt bekommen. Disney+, so der Name des neuen Streamingangebotes, sei von mehr als 15 Millionen Nutzern in den ersten fünf Tagen nach Start in sechs Ländern abonniert worden.Im März 2020 starte Disney+ in den restlichen Kernmärkten - auch in Deutschland. Bis 2025 sollten über 100 Millionen Abonnenten den Dienst nutzen. Netflix sei zumindest bis dahin mit aktuell 60,62 Abonnenten in den USA und 91,3 Millionen im Rest der Welt noch unangefochtene Nummer Eins.Zumal Disney+ viel günstiger sei als ein Netflix-Abo. 7 Euro solle der gesamte Katalog monatlich hierzulande kosten. Das Basisabo bei Netflix schlage mit 7,99 Euro monatlich zu Buche. Wer hochauflösend schauen wolle, zahle mindestens 11,99 Euro.2020 werde spannend. Die glorreichen Zeiten seien für Netflix höchstwahrscheinlich vorbei, wegen Disney, aber auch wegen Apple, Amazon und all den anderen Unternehmen, die im Streaming-Markt Gas geben würden. Mit einem 20er KVG von 62 stehe Netflix in diesem Umfeld quasi unter Erfolgsdruck, sollte jedoch angesichts seiner Masse an selbstproduzierten Inhalten vorerst auf Wachstumskurs bleiben."Der Aktionär" ist weiterhin bearish für Netflix und bullish für Disney, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.01.2020)