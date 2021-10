Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der möglicherweise aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren: Netflix.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (18.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Netflix-Aktionäre laufe es zurzeit gut. Das Papier des Streaming-Giganten sei aus einem länger anhaltenden Seitwärtstrend ausgebrochen und in den vergangenen Wochen von Hoch zu Hoch geklettert. Und es gebe gute Gründe für den Optimismus der Anleger: So habe das Unternehmen mit "Squid Game" die erfolgreichste Serie aller Zeiten im September herausbringen können. Entsprechend dürften auch die Q3-Zahlen, die morgen nachbörslich gemeldet würden, gut ausfallen. Doch reiche es diesmal auch für einen "Earnings Beat"?Zuletzt habe eine Reihe von Analysten die Kursziele für Netflix nach oben angepasst. Hervorgehoben würden insbesondere die starke Marktstellung und der hochwertige Content des Streaming-Konzerns. Bullish würden auch die Experten von Morgan Stanley bleiben, die ein Kursziel von 675 Dollar vor den Zahlen ausgegeben hätten.Die Analysten würden ihre bullishe Einschätzung unter anderem damit bekräftigen, dass es in entwickelten Regionen in Europa und Asien nach wie vor viele ungesättigte Märkte gäbe, aus denen die meisten neuen Nutzer von Netflix bis 2025 kommen dürften. Positiv sei zudem die Gaming-Initiative und die neuesten M&A-Aktivitäten des Konzerns, wie die Übernahme von Night School Studio.Vor allem aber sei wichtig, dass Netflix aufgrund seiner Marktmacht und Größe (über 200 Millionen Abonnenten) weiterhin in der Lage sei, globale Hits wie "Squid Game" zu landen und dabei trotzdem profitabel zu wachsen - im Gegensatz zur Konkurrenz. Zudem laufe die Content-Produktion von Netflix nach pandemiebedingten Verzögerungen wieder auf Hochtouren. Die Pipeline sei voll.Auch "Der Aktionär" sehe die Zukunft von Netflix positiv. Die Q3-Zahlen dürften erwartungsgemäß stark ausfallen.Dennoch rät "Der Aktionär" von einem "Earnings-Trade" ab. Die Kursreaktion sei in der Vergangenheit nach den Q3-Zahlen in sieben von elf Fällen negativ gewesen. Es sei nicht auszuschließen, dass es auch diesmal trotz guter Zahlen zu Gewinnmitnahmen komme. Auf der anderen Seite könnte ein deutlicher "Earnings-Beat" für erhöhtes Kaufinteresse sorgen. Langfristig Investierte bleiben an Bord, so Emil Jusifov. (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: