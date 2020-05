NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (12.05.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Netflix-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Netflix-Aktie profitiere unverändert von der gegenwärtigen Situation. In diesem Umfeld habe der Buy-Trigger in Form eines Anstiegs über die beiden, fast deckungsgleichen Monatshochs vom Februar/März (393/394 USD) seine Wirkung nicht verfehlt. Lohn der Mühen sei tatsächlich ein neues Allzeithoch bei 450 USD. Zusätzlicher Rückenwind komme nicht nur vom MACD, welcher gerade ein neues Einstiegssignal generiere, sondern auch der Faktor "Saisonalität" liefere aktuell eine Steilvorlage. Seit dem Börsengang 2006 zähle der Zeitraum von Anfang April bis Mitte Juli zu den saisonal besten Phasen der Netflix-Aktie. Im "uncharted territory" jenseits des alten Rekordlevels von 423 USD würden zwei Fibonacci-Projektionen der Atempause von Sommer bis Ende 2018 die nächsten Anlaufziele bei 492 USD bzw. 536 USD definieren.Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, biete sich der eingangs beschriebene Buy-Trigger als Absicherung an. Unter Risikogesichtspunkten gelte es also, die jüngsten Monatshochs bei 394/393 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:406,00 EUR -0,27% (12.05.2020, 08:54)Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:409,70 EUR +1,01% (11.05.2020, 17:35)