Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

473,30 EUR +2,26% (15.07.2021, 10:44)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

547,95 USD +1,34% (14.07.2021, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (15.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Netflix-Aktie habe nach den Q1-Ergebnissen korrigiert, befinde sich aber wieder auf dem Weg in Richtung Allzeithoch. Ein Grund dafür seien die anstehenden Q2-Zahlen, die bereits nächste Woche Dienstag gemeldet würden. Offensichtlich erwarte der Markt nach der zuletzt konservativen Q2-Prognose wieder eine positive Überraschung beim anstehenden Quartalsbericht. Ein weiterer Grund für das bullishe Sentiment könnte die Gaming-Initiative des US-Konzerns sein.So habe sich Netflix zuletzt auf erfahrene Gaming-Führungskräfte zubewegt und nach Personen gesucht, die eine Expansion anführen könnten. Netflix-Gründer und CEO Reed Hastings habe bereits in einem Brief an die Aktionäre gesagt: "Wir wollen expandieren." Zudem sehe er die Videospielindustrie als einen Konkurrenten im Kampf um künftiges Wachstum. "Wir haben eine Menge Arbeit vor uns in Bezug auf verschiedene Formen der Unterhaltung", so Hastings. Am Mittwoch sei bekannt geworden, dass Netflix nun den ehemaligen Top-Manager von Facebook und ausgewiesenen Gaming-Experten Mike Verdu angeheuert habe.Der Gaming-Vorstoß von Netflix sei richtig und sogar notwendig, damit der Konzern seine Wachstumsambitionen beibehalte. Die Gaming-Branche gelte als sehr wachstums- und margenstark. Zudem werde Game-Streaming immer populärer bei den Nutzern, sodass sogar solche Gaming-Giganten wie Microsoft entsprechende Angebote (xCloud) auf den Markt bringen würden. Netflix habe bereits eine Streaming-Infrastruktur aufgebaut und müsse zusätzlich nur entsprechenden Gaming-Content kreieren. Das dürfte mit entsprehenden Experten an Bord klappen. Dabeibleiben, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Netflix.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: