XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:

296,30 Euro (27.12.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

329,09 USD -1,16% (27.12.2019)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (30.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Netflix: Für Bewegung sollte gesorgt sein - ChartanalyseBlickt man auf die Performancekennzahlen der Aktien von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in den vergangenen zehn Jahren, jeweils für den Monat Januar, so fällt die Statistik eindeutig und beeindruckend aus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In allen zehn Fällen hätten sich die Aktien unterm Strich prozentual zweistellig bewegt, meist stark nach oben. Nur in einem Fall, 2016, sei ein Minus von rund 20% angefallen. Der größte Zugewinn habe im Jahr 2013 fast 80% betragen. Für Volatilität im neuen Jahr bei diesem beliebten Tech-Titel aus den USA sollte also gesorgt sein. Wenngleich der Wert 2019 im Plus abschließen dürfte, sei das zweite Halbjahr für die Anteilseigner weitestgehend enttäuschend verlaufen. In diesem Zeitraum habe der Titel über 10% an Wert verloren.Ausblick: Bereits zum Jahreswechsel werde sich zeigen müssen, was der Anstieg bei den Aktien von Netflix in den vergangenen Monaten wert gewesen sei. Wichtige Widerstände seien aus charttechnischer Sicht noch intakt.Die Long-Szenarien: Im Zuge der Kurserholung seit dem Tief im September bei 252,28 USD habe der Wert wieder ehemals wichtige Unterstützungen erreicht, deren Bruch im Juli ein starkes Verkaufssignal ausgelöst habe. Sie würden nun als Widerstände fungieren und bei 336,15 und 342,47 USD notieren. Erobere der Wert diese beiden Marken wieder zurück, wäre das Verkaufssignal aus dem Sommer 2019 aufgehoben und die damals gerissene Kurslücke im Chart bei 361,75 USD könnte wieder geschlossen werden. Im großen Bild bringe dagegen erst ein Anstieg über das Oktoberhoch 2018 bei 386,80 USD starke Kaufsignale mit sich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:294,45 Euro +0,08% (30.12.2019, 08:37)