Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (15.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Netflix-Aktie sei im Zuge der Korrektur von Tech-Werten zurückgekommen. Operativ und charttechnisch bleibe das Papier des Streaming-Giganten dennoch interessant und aussichtsreich.Der übergeordnete Chart von Netflix zeuge nach wie vor von einem seit Juli letzten Jahres anhaltenden Seitwärtstrend. Derzeit befinde sich der Titel im unteren Bereich des Seitwärtskanals.Die Netflix-Aktie sei an der 200-Tage-Linie nach oben abgeprallt. Am vergangenen Freitag habe das Papier auch die wichtige 100-Tage Linie bei rund 517 Dollar überwunden. Damit spreche aus charttechnischer Sicht vieles für die Fortsetzung des Rebounds der Aktie.Die nächsten Hürden für die Bullen wären die 50-Tage-Linie bei 535,15 Dollar und der zähe Widerstand an der 550-Dollar-Marke.Investierte bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: