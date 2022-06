Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

190,82 EUR +5,37% (02.06.2022, 20:44)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

204,59 USD +6,05% (02.06.2022, 20:30)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (02.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Bereits am Dienstag und Mittwoch habe die Aktie des Streamingdienstes Netflix einen Ausbruch über den Widerstand bei 200 Dollar versucht und jedes Mal am Handelsende enttäuschte Anleger zurückgelassen. Doch an diesem Donnerstag könnte der nächste Versuch von Erfolg gekrönt werden. Die Ampeln stünden auf Grün.Dreieinhalb Stunden nach Handelsstart notiere Netflix bei 202 Dollar und damit rund 2 Dollar oberhalb des Widerstands von 200 Dollar. Für den weiteren Verlauf sei es jetzt entscheidend, ob die NASDAQ-Aktie auch das Mai-Hoch bei 204,38 Dollar überwinde. Sollte das gelingen, hätte Netflix ein Anschlusspotenzial bis 250 Dollar, was einem Anstieg von rund 25 Prozent entspräche.Netflix sei nach dem Absturz von 700 auf 200 Dollar eine aussichtsreiche Comeback-Wette. Fundamental wären wie berichtet höhere Kurse gerechtfertigt. Bei Schlusskursen oberhalb von 205 Dollar sollte man einsteigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: