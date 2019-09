Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (02.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von Leon Müller vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":

Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streaming-Dienstes Netflix Inc. unter die Lupe.

Zwei Jahre zahlen, drei Jahren streamen. Im Kampf um jeden Kunden im von Netflix beherrschten Streaming-Markt gehe es immer heißer zu. Dieses Angebot habe zuletzt die Runde gemacht. Leider nur in den USA. Doch die Aussichten stünden nicht schlecht, dass es demnächst auch in Deutschland verfügbar sein werde. Für Netflix könnte es zum Problem werden. Denn: Nicht Netflix hole seine Kunden auf diese Art und Weise ab und verleite sie zur Aboverlängerung. Rivale Disney sei es, das Netflix so Bestandskunden abjagen wolle. In Kürze starte der Medienmulti seinen neuen Dienst Disney+.

In Foren werde die Disney-Offerte gefeiert. Im Kampf um die Streaming-Kundschaft lanciere Walt Disney damit ein Angebot, vor dem die Konkurrenz Respekt haben dürfte. Mit einer Kündigungswelle müsse aber nicht gerechnet werden. DER AKTIONÄR erwarte vielmehr, dass Netflix eher darunter leiden werde, dass sich Noch-nicht-Streamer eher für Disney entscheiden würden als für Netflix. Das würde das Kundenwachstum bremsen - und damit womöglich erheblichen Druck auf den US-Titel auslösen.

Die Netflix-Aktie lebe von der Wachstumsfantasie. Ist sie dahin oder erhält weitere Kratzer, könnte es für die Aktie eng werden, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2019)