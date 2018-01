Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (22.01.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktie bietet enorme Chancen - ChartanalyseHeute legt der Online-Streamingdienst-Anbieter Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor, die mit großer Spannung von Marktakteuren aufgenommen werden dürften, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Viele Eigenproduktionen von Netflix hätten dem Onlineriesen in 2017 einen wahren Zustrom an neuen Mitgliedern beschert und für erhebliches Wachstum gesorgt. Allein zwischen Juni und September habe Netflix mehr als 100 Millionen neue Nutzer hinzugewonnen habe. Das habe sich entsprechend positiv in der Bilanz wiedergeschlagen, der Videokonzern habe seinen Umsatz um über 30 Prozent steigern können. Insgesamt habe die Aktie auf Jahressicht um über 42 Prozent hinzugewonnen. Doch das rasante Wachstum müsse mit den neuen Zahlen erst noch bestätigt werden. Unklar sei hingegen, ob sich die Beendigung der Zusammenarbeit mit Walt Disney negativ auf Netflix ausgewirkt habe. Für diesen Fall werde vermehrt in die Produktion von Kinder-, Animations-, und Science-Fiction-Projekten investiert.Der Kursverlauf der Aktie seit 2012/2013 spreche hingegen Bände, die Aktie habe von grob 8,00 US-Dollar bis auf ein bisheriges Hoch von 226,07 US-Dollar zulegen können. Besonders seit Dezember letzten Jahres sei der Kurs steil gen Norden geschossen. Derzeit würden aus technischer Sicht keine Trendwendesignale vorliegen, die auf einen baldigen Kurswechsel hindeuten würden. Trotzdem sollten Investoren aufgrund des hohen Kursniveaus mit Bedacht vorgehen, wenn den einmal Netflix enttäuschen sollte, könne ein heftiger Rücksetzer rasch folgen. Auf der anderen Seite biete die Aktie aber auch enorme Chancen.Ausgehend vom Widerstandsniveau von rund 220,00 US-Dollar könnte die Netflix-Aktie bei entsprechender Nachfrage direkt bis in den Bereich von 240,00/250,00 US-Dollar durchstarten. Häufig würden gute Quartalszahlen in den USA aber auch zum Anlass für Gewinnmitnahmen genommen. Abgaben bis auf das glatte Niveau von 200,00 US-Dollar wären problemlos zu verkraften und würden sich hervorragend für den Aufbau von Long-Positionen auf einem tieferen Kursniveau eignen.Börsenplätze Netflix-Aktie:XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:184,00 EUR +2,45% (22.01.2018, 16:07)