Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

179,68 EUR +0,77% (27.05.2022, 13:03)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

191,40 USD +1,90% (26.05.2022, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (27.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Ein Blick auf den Chart der Netflix-Aktie zeige deutlich, dass der Streaming-Anbieter ein Problem habe. Und zwar würden dem US-Konzern aufgrund schwächelnder Abonnentenzahlen die Anleger wegrennen, die gerne in Wachstumsaktien investieren würden. Gleichzeitig würden Value-Investoren fehlen, da Netflix noch immer keinen zuverlässigen Free Cashflow generiere. Doch es könnte eine Lösung geben.So sei der Citi-Analyst Jason Bazinet der Meinung, dass die Einführung eines werbefinanzierten und damit günstigeren Abonnements den Cashflow von Netflix deutlich erhöhen könnte. Gelänge es dem Streamingdienst in den USA, 10 Dollar pro Monat und Nutzer an Werbeeinnahmen zu generieren, könnte man laut Bazinet den Preis des Abonnements auf 6 Dollar setzen. Dadurch würde Netflix nach seiner Rechnung zwischen 900 Millionen und 3,6 Milliarden Dollar an zusätzlichem Free Cashflow pro Jahr generieren - und das alleine in den USA.Außerhalb der USA schätze Bazinet das Potenzial für Werbeeinnahmen auf nur 3 Dollar pro Monat, was es Netflix seiner Meinung nach ermöglichen sollte, zwischen 800 Millionen und 3,1 Milliarden Dollar an zusätzlichem Free Cashflow einzufahren.Dass Netflix-Management habe im Rahmen der desaströsen Q1-Veröffentlichung verraten, dass man ein werbefinanziertes Abonnement durchaus als sinnvoll ansehe. Bazinet rechne 2023 mit der Einführung eines entsprechenden Angebots - andere Experten würden das neue Werbe-Abo bereits Ende 2022 erwarten. Bis das neue Abonnement Fahrt aufgenommen habe, dürfte es dann aber noch einmal einige Monate dauern. Der Citi-Analyst bleibe positiv für die Netflix-Aktie gestimmt und sehe mit einem Kursziel von 295 Dollar rund 54 Prozent Potenzial.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link