Kursziel

Netflix-Aktie

(USD) Rating

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 402,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Matthew Thornton 17.01.2020 415,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Todd Juenger 17.01.2020 - Overweight J.P. Morgan Securities Douglas Anmuth 16.01.2020 440,00 Outperform Credit Suisse Douglas Mitchelson 16.01.2020 - Sector weight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 16.01.2020 415,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 16.01.2020 440,00 Outperform BMO Capital Markets Daniel Salmon 16.01.2020 405,00 Buy UBS Eric Sheridan 16.01.2020 450,00 Conviction buy Goldman Sachs Heath Terry 14.01.2020 426,00 Buy BofA Merrill Lynch Research Nat Schindler 18.12.2019 - Underperform Needham & Co Laura Martin 10.12.2019 325,00 Neutral Citigroup Jason Bazinet 03.12.2019 265,00 Underperform Wells Fargo Advisors Steven Cahall 25.11.2019 200,00 Sell Société Générale Christophe Cherblanc 19.11.2019

Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

309,60 Euro +1,24% (20.01.2020, 20:35)



XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:

305,80 Euro +0,23% (20.01.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

339,67 USD +0,31% (17.01.2020)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (20.01.2020/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 450,00 oder 200,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. wird am 21.01.2020 die Zahlen für das vierte Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Heath Terry, Analyst von Goldman Sachs, den Titel in einer Aktienanalyse vom 14.01.2020 weiterhin auf "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel wurde von 400,00 auf 450,00 USD angehoben. Der Analyst erwarte, dass das vierte Quartal des Video-Streamingdienstes die Erwartungen deutlich übertreffen werde. Die Nettozahl an neuen zahlenden Abonnenten sollte kräftig gestiegen sein und sowohl über der Unternehmensprognose als auch der des Konsens liegen.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von der Société Générale. Analyst Christophe Cherblanc hat das "sell"-Rating in einer Aktienanalyse vom 19.11.2019 bekräftigt. Das Kursziel wurde bei 200,00 USD belassen. Der Analyst befürchte, dass die preisgünstigeren Konkurrenzangebote Disney+ und Apple TV+ es Netflix Inc. schwerer machen würden, die Preismacht auszuspielen. Die bisherige Wahrnehmung als einzigartiges Angebot drohe zu verwässern. Die Preiserhöhungen in 2019 hätten in den USA zu einer leicht über den Erwartungen liegenden Kündigungsquote geführt. Ungeachtet der jüngsten Kursverluste sehe Cherblanc immer noch signifikante Kursrisiken. In dem schnell wachsenden Markt werde Netflix aber nichtsdestotrotz ein dominierender Player bleiben und die Margen steigern können.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Börsenplätze Netflix-Aktie: