Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 295,00 Buy Citigroup Jason Bazinet 21.04.2022 - Hold Edward Jones David Heger 21.04.2022 280,00 Hold DZ BANK Manuel Mühl 21.04.2022 300,00 Underperform BofA Securities Nat Schindler 20.04.2022 300,00 Hold Truist Matthew Thornton 20.04.2022 350,00 Neutral KGI Securities Freddy Chen 20.04.2022 280,00 Neutral Atlantic Equities Hamilton Faber 20.04.2022 405,00 Outperform BMO Capital Markets Daniel Salmon 20.04.2022 235,00 Sell Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak 20.04.2022 300,00 Hold Deutsche Bank Bryan Kraft 20.04.2022 300,00 Hold Stifel Scott Devitt 20.04.2022 280,00 Neutral Wedbush Securities Michael Pachter 20.04.2022 293,00 Neutral Piper Sandler Thomas Champion 20.04.2022 280,00 Hold Jefferies Andrew Uerkwitz 20.04.2022 300,00 Neutral J.P. Morgan Douglas Anmuth 20.04.2022 350,00 Neutral Credit Suisse Douglas Mitchelson 20.04.2022 275,00 Equal weight Barclays Ross Sandler 20.04.2022 355,00 Neutral UBS John Hodulik 20.04.2022 - Hold Needham & Co Laura Martin 20.04.2022 300,00 In-line Evercore ISI Mark Mahaney 20.04.2022 350,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 20.04.2022 260,00 Neutral Robert W. Baird William Power 20.04.2022 400,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 20.04.2022 325,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 20.04.2022

Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

189,98 EUR -0,03% (03.05.2022, 08:30)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

199,46 USD +4,78% (02.05.2022)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (03.05.2022/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 405,00 oder 235,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 19.04.2022 die Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 19. April zu entnehmen ist, habe der Streaming-Marktführer erstmals seit mehr als zehn Jahren ein Quartal mit Kundenschwund verkraften müssen. In den drei Monaten bis Ende März hätten sich rund 200.000 Abonnenten abgemeldet. Die Anzahl der weltweiten Bezahlabos habe zum Quartalsende bei 221,6 Millionen gelegen. Eigentlich habe das Unternehmen laut eigener Prognose mit einem Zuwachs von 2,5 Millionen Kunden gerechnet.Für die schwachen Zahlen habe Netflix unter anderem den Rückzug aus Russland verantwortlich gemacht, wo sämtliche Kundenkonten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine deaktiviert worden seien. Auch der Umsatz habe trotz eines Anstiegs um rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreswert auf 7,9 Milliarden Dollar die Erwartungen verfehlt. Der Gewinn sei um etwa sechs Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,5 Mrd. Euro) gesunken.Besonders schlecht sei an der Börse angekommen, dass Netflix angesichts der stärker werden Streaming-Konkurrenz davon ausgehe, auch im laufenden Vierteljahr Abonnenten zu verlieren. Und diesmal dürfte das Minus mit rund zwei Millionen Kundenkonten noch stärker ausfallen. Dabei habe der Streaming-Dienst mit neuen Staffeln von Hit-Serien wie "Stranger Things" und hochkarätig besetzten Filmen wie "The Gray Man" mit Hollywood-Star Ryan Gosling eigentlich starke Produktionen am Start.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Daniel Salmon, Analyst von BMO Capital, den Titel in einer Aktienanalyse vom 20.04.2022 weiterhin auf "outperform" belassen. Das Kursziel werde von 640,00 auf 405,00 USD gesenkt. Die Aktie sei aufgrund des kurzfristigen Gegenwinds nicht mehr die Top-Wahl.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie auf einen Blick: