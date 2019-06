Die Fakten zu NetEnt Aktie

Markt für Online Casinospiele

Der Markt für Online Casinospiele wuchs in den letzten 15 Jahren beständig. Die Umsätze werden allein für Deutschland auf 3 bis 4 Milliarden Euro jährlich geschätzt. In Europa sind es deutlich mehr als 20 Milliarden. In den letzten Jahren wurden teils zweistellige Zuwachsraten erreicht.



Hinzu kommt, dass die Spieler heute praktisch jede Woche neue Spiele im Sortiment der Online Casinos erwarten, was bedeutet, dass auch der Ausstoß an Spielen mit entsprechendem Mehraufwand immer weiter erhöht werden musste.



Die Anzahl der Online Casinoanbieter hat sich mit der steigenden Nachfrage ebenfalls stark erhöht. Das hat jedoch keine unmittelbaren negativen Auswirkungen auf die Softwareentwickler wie NetEnt. Im Gegenteil, die Wachstums- und Gewinnaussichten steigen dadurch. Voraussetzung sind allerdings die rechtlichen Rahmenbedingungen für die gesamte Branche.



Spieleentwickler wie NetEnt bieten ihre Spiele jedoch direkt an die Spieler an. Vielmehr werden die Online Slots und Live-Casinospiele in Lizenz an die Betreiber der Online-Casinos zur Verfügung gestellt.



Diese zahlen dann abhängig von den Einsätzen der Spieler Lizenzgebühren an die Spieleentwickler. Von 100 % der Einsätze gehen im Laufe der Zeit etwa 95% bis 97% wieder als Gewinne an die Spieler zurück. Von diesem Hausvorteil müssen die Lizenzgebühren für die Softwareentwickler, der Profit des Online-Casinos sowie alle anfallenden Betriebs- und Verwaltungskosten bestritten werden.



Was ist bei den Regulierungen der Online Casinospiele zu erwarten?

Die Regulierung für Online Casinospiele ist in den Ländern der EU unterschiedlich geregelt. Jedes Land hat also seine ganz eigenen Bestimmungen. In Dänemark können sich Anbieter beispielsweise offiziell um eine Lizenz bewerben. Dafür müssen jedoch gut 20% der Einsätze als Steuern an den Staat abgeführt werden. Die Einhaltung der Bestimmungen zum Jugend- und Spielerschutz muss darüber hinaus gewährleistet sein.



In Frankreich ist das Angebot zwar grundsätzlich möglich, jedoch sind die Steuern so hoch, dass es sich für die Casinoanbieter nicht rechnet ein spezielles Angebot an französische Spieler zu machen. Die Schweiz hat aufgrund eines Volksentscheides seit 2019 alle ausländischen Anbieter für illegal erklärt und sperrt sogar deren Webseiten für den Schweizer Markt.



In Deutschland hingegen gibt es bis heute keine hinreichend klare Regeln für Online Casinos. Die Regelungen aus dem Glücksspielstaatsvertrag von 2012 wurden vom Europäischen Gerichtshof gekippt. Das Angebot ausländischer Casinoanbieter wurden bislang stillschweigend geduldet, obwohl keine Steuern auf die Einsätze entrichtet werden.



Ein neuer Glücksspielstaatsvertrag wird erst 2021 gefasst sein. Dieser dürfte nach den aktuellen Diskussionen zu urteilen eher sehr restriktiv für Online Casinos ausfallen. Gegebenenfalls ist auch ein Bundesgesetz zu erwarten. Bundesländer wie Schleswig-Holstein oder Hessen sehen das Glücksspielangebot eher pragmatisch und haben auch die damit möglichen Steuereinnahmen im Blick. Nordrhein-Westfalen oder Berlin beispielsweise sind dagegen Verfechter eines generellen Verbotes von Online Casinos. (18.06.2019/ac/a/n)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die schwedische Firma NetEnt gehört zu Europas führenden Spieleentwicklern für Online Casinos. Die Online-Spielautomaten und Live-Casinospiele sind praktisch bei allen Glückspielanbietern zu finden und gehören regelmäßig zu den beliebtesten Echtgeld-Games bei den Spielern.Das spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen der Schweden wider. Allein in den letzten drei Monaten 2018 wurden 11,7 Milliarden Spielrunden an NetEnt Automaten gespielt, die einen Umsatz von gut 137 Millionen Euro brachten. Das Gesamtergebnis 2018 fiel um etwa 12% niedriger aus als im Vorjahr, weil sich die Kosten für Umstrukturierungsmaßnahmen und Ausrichtung auf die Zukunft bei NetEnt bemerkbar machten. Kurzfristig gesehen liegen jedoch solide Unternehmensbedingungen vor, vor allem, weil NetEnt in vielen Internet Spielotheken zum Einsatz kommt Die NetEnt-Aktie ist an der Stockholmer Börse notiert. Der Spielebereich des Unternehmens wurde nach Malta ausgelagert. Die dortige Dependance besitzt eine Lizenz der maltesischen Glücksspielbehörde MGA, die Voraussetzung für das Angebot auf den europäischen Märkten ist.Seit dem Börsengang in 2009 konnte das Papier von NetEnt um gut 640% auf heute 29,80 SEK zulegen . Das Unternehmen profitierte in den letzten zehn Jahren ganz erheblich vom Boom der Online-Casinospiele.Einer der wichtigsten Gründe sind jedoch die in vielen europäischen Ländern veränderten Rahmenbedingungen für Online-Glücksspiele, die das weitere Wachstum des Unternehmens erschweren. Hinzu kommt, dass die Entwicklung der Online Games heute wesentlich aufwendiger ist.Die 3D-Features, In-Game-Videos und interaktiven Spielkonzepte bis hin zur Virtual Reality erfordern heute ein Vielfaches an Material und Personaleinsatz als noch vor zehn Jahren.