Nasdaq-Aktienkurs NetEase-Aktie:

409,13 USD -3,82% (08.06.2020, 22:00)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie Deutschland:

NEH



Nasdaq Ticker-Symbol:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (08.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet- und Online-Game-Konzerns NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES) unter die Lupe.Die Aktien von NetEase würden ab dem 11. Juni auch in Hongkong gehandelt. Nun habe der zweitgrößte Videospielkonzern Chinas weitere Details bekanntgegeben: Die 171.480.000 neuen Stammaktien würden zu je 123 HKD (Honkong-Dollar; ca. 15,80 USD) angeboten. Insgesamt werde die zweite Börsennotierung NetEase gut 2,7 Mrd. USD zusätzlich in die Kasse spülen. Ursprünglich seien 126 HKD als oberster Ausgabepreis festgesetzt worden. Der nun festgelegte Wert befinde sich also am oberen Ende der Preisspanne. Durch eine Mehrzuteilungsoption könnten weitere 25.722.000 Aktien zu je 123 HKD ausgegeben werden. Laut NetEase sollten 25 Stammaktien am Hongkonger Handelsplatz einer an der New Yorker NASDAQ gehandelten ADS ("American Depositary Share")-Aktie entsprechen. Das ergebe ein Angebotspreis von knapp 397 USD - die US-Papiere seien aktuell für je 405 USD zu haben.Wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China sei der Börsengang in Hongkong keine Überraschung. Nachdem die NetEase-Aktie durch die eventuell neuen gesetzgeberischen Hürden gelitten habe, habe sich das Papier wieder auf Rekordniveau hochkämpfen können, gebe aber erste Gewinne wieder ab. Neues Kapital und zusätzliche Kaufinteressenten dürften die NetEase-Aktie allerdings wieder antreiben. Beispielsweise sei der Kurs von Alibaba nach der Zweitnotierung in Hongkong mehrere Wochen lang stark angestiegen. Momentum-Trader könnten kurzfristig auf weiter steigende Kurse setzen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2020)Börsenplätze NetEase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NetEase-Aktie:361,75 EUR -0,08% (08.06.2020, 21:56)