Nasdaq-Aktienkurs NetEase-Aktie:

414,33 USD +2,84% (05.06.2020, 16:40)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie Deutschland:

NEH



Nasdaq Ticker-Symbol:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (05.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet- und Online-Game-Konzerns NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES) unter die Lupe.Der zweitgrößte chinesische Videospielkonzern hole sich mit dem 5G-Spezialisten Huawei einen Partner für mehr Wachstum im Gaming-Markt an Bord. Damit würden die beiden Technologiekonzerne ihre seit Sommer 2019 bestehende Zusammenarbeit vertiefen. Diese Ankündigung komme kurz vor der geplanten Zweitnotierung der Aktie von NetEase an der Hongkonger Börse. Die chinesischen Tech-Konzerne würden ihre Schlussfolgerungen aus den anhaltenden Streits mit den USA ziehen - wegen Zöllen, Covid-19 und neuen Gesetzen. All das schade der NetEase-Aktie wenig. Sie notiere nahe am Rekordhoch in einem weiter intakten Aufwärtstrend. Momentum-Trader könnten kurzfristig auf weiter steigende Kurse setzen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link