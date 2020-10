SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

108,22 CHF +0,74% (21.10.2020, 09:16)



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

100,62 EUR +2,44% (21.10.2020, 09:31)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (21.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der Nahrungsmittel-Gigant sei in Q3 wieder stärker gewachsen. Aus eigener Kraft hätten die Erlöse in den ersten neun Monaten um 3,5 Prozent zugelegt, wie Nestlé am Mittwoch mitgeteilt habe. Wachstumstreiber sei dabei u.a. die Tierfuttermarke Purina gewesen. Die Analystenschätzungen habe Nestlé geschlagen.Wegen Verkäufen von Unternehmensteilen und dem stärkeren Franken habe sich der ausgewiesene Umsatz jedoch um 9,4 Prozent auf 61,9 Mrd. CHF vermindert. Nestlé habe etwa das Hautpflegegeschäft Nestle Skin Health verkauft. Insgesamt hätten Verkäufe und Währungseffekte den Umsatz um 12,9 Prozent verringert.Die Prognose habe Nestlé leicht konkretisiert. So erwarte der Hersteller von Nespresso-Kaffee, Purina-Tierfutter oder Cailler-Schokolade für 2020 ein organisches Umsatzplus von rund drei Prozent, bislang habe das Management zwei bis drei Prozent in Aussicht gestellt.Die Zahlen und die höhere Prognose würden bei den Anlegern am Mittwoch gut ankommen, die Nestlé-Aktie lege bei Lang & Schwarz ein Prozent zu. Doch noch immer hänge das Papier im Konsolidierungsmodus fest - allerdings mit Schlagdistanz zum Rekordhoch bei 103,96 Euro (in der Schweiz: 111,28 CHF, aktueller Kurs: 107,42 CHF). Ein Break über das Hoch wäre ein starkes Kaufsignal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: