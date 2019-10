ISIN Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (31.10.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Ein starkes US-Geschäft und ein guter Lauf bei der Tiernahrung haben dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) weiteres Wachstum beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um 2,9 Prozent auf rund 68,4 Mrd. Schweizer Franken (rund 62,1 Mrd. Euro) gestiegen. Das organische Wachstum habe 3,7 Prozent betragen. Damit habe Nestlé exakt die Erwartungen der Analysten getroffen. Für das Gesamtjahr habe Nestlé die Prognosen bestätigt. Demnach solle der Umsatz organisch um rund 3,5 Prozent vorankommen und die operative Ergebnismarge bei mindestens 17,5 Prozent landen. "Wir sind mit unseren Neunmonatszahlen zufrieden und haben weitere Fortschritte auf dem Weg zu unseren Finanzzielen für 2020 erzielt", habe Konzernchef Mark Schneider gesagt.Der Anfang 2017 vom Medizinkonzern Fresenius in die Schweiz gewechselte Manager habe dem Konzern eine stärkere Neuausrichtung auf Gesundheitstrends und eine Schrumpfkur inklusive Stellenabbau und -verlagerungen verordnet. So wolle der Konzern die Kosten bis 2020 um bis zu 2,5 Mrd. Franken senken und dann organisch im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Bislang habe Nestlé bereits 1,9 Mrd. Franken eingespart.Der Verwaltungsrat hat zudem beschlossen, von 2020 bis 2022 bis zu 20 Mrd. Franken in Aktienrückkäufe zu stecken und die Anteilseigner damit an den Erfolgen des Konzernumbaus zu beteiligen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Nestlé-Aktie. (Ausgabe 43/2019)Börsenplätze Nestlé-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:106,64 CHF +0,74% (31.10.2019, 11:57)