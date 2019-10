L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

94,46 EUR +0,79% (25.10.2019, 17:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

104,44 CHF +0,40% (25.10.2019, 17:12)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (25.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Strategische Überprüfung?: Gemäß Mergermarket führe Nestlé eine erste strategische Überprüfung der unterdurchschnittlichen Unternehmen in China durch. Ein Verkauf dieser Unternehmen sei eine der Optionen.Yinlu mit einem Umsatz von CHF 1 Mrd.: Nestlé habe 2011 für CHF 1,2 Mrd. einen Anteil von 60% an Yinlu erworben. 2017 habe Nestlé den Anteil auf 80% und letztes Jahr auf 100% erhöht. Yinlu erziele einen geschätzten Umsatz von CHF 1 Mrd. (ggü. CHF 750 Mio. im Jahr 2011), wovon zwei Drittel mit trinkfertiger Erdnussmilch und essfertigem, eingedostem Reisbrei. Damals sei Yinlu bereits Mithersteller des trinkfertigen Nescafé-Kaffees in China gewesen, ein Geschäftsbereich, der sich über die Jahre erfolgreich entwickelt habe. 2016 habe Yinlu mit dem Umsatzeinbruch in den Bereichen Erdnussmilch und Congee um über CHF 350 Mio. eine turbulente Zeit erlebt. Der 9M19-Umsatz sei schwach gewesen.Hsu Fu Chi - Hersteller von Mainstream-Süßwaren: Nestlé habe 2011 für CHF 1.489 Mio. auch einen Anteil von 60% an Hsu Fu Chi (Süßigkeiten, Snacks auf Getreidebasis, verpackter Kuchen, Sachima) übernommen. Damals habe Hsu Fu Chi einen Umsatz von CHF 670 Mio. mit einer Marge von 17% erzielt. Angesichts der Wechselkursentwicklungen und des zugrunde liegenden Umsatzwachstums rechne Bertschy mit einem Umsatz von rund CHF 700 Mio.Nach Bekanntgabe der Umsatzzahlen für die ersten 9M19 vergangene Woche habe Bertschy geschrieben: "Die ausgezeichnete Performance der beiden rentabelsten Divisionen, PetCare und Coffee, sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Probleme mit der Wassersparte und einigen Bereichen in China (Yinlu, Hsu Fu Chi) weiter bestehen. Weitere Verkäufe geplant?" Nestlé investiere weiter in die Marken, da die Sparmaßnahmen schneller greifen würden als geplant. Die Unternehmensleitung vernachlässige aber auch nicht das Portfolio und verschlanke kontinuierlich Bereiche mit schwacher Performance. Bertschy gefalle die Umsetzung des Plans (und deren Tempo).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: