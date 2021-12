SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (09.12.2021/ac/a/a)



Nestlé habe (07.12.) nach eigenen Angaben mit L'Oréal eine Vereinbarung über den Verkauf von 22,26 Mio. L'Oréal-Aktien zu einem Stückpreis von 400,00 Euro vereinbart. Der Verkaufspreis belaufe sich auf rund 8,9 Mrd. Euro (entspreche rund 9,3 Mrd. CHF). Nach Abschluss der Transaktion reduziere sich die Nestlé-Beteiligung an L'Oréal auf 20,1% (zuvor: 23,3%). Nestlé bleibe weiterhin mit zwei Sitzen im Verwaltungsrat von L'Oréal vertreten. Lusebrink sehe die Transaktion derzeit nicht als Beginn eines einvernehmlichen Trennungsprozesses zwischen beiden Unternehmen an.Nestlé habe zudem beschlossen, den Verkaufserlös für ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 20 Mrd. CHF (Laufzeit: Anfang Januar 2022 bis 2024; Rückkaufvolumen in 2022 ca. 10 Mrd. CHF) zu verwenden. Das laufende Aktienrückkaufprogramm (Volumen: 20 Mrd. CHF), in dessen Rahmen bereits 120,3 Mio. Aktien für rund 12,7 Mrd. CHF zurückgekauft worden seien, solle Ende 2021 vorzeitig beendet werden.Lusebrink halte die Reduzierung der Beteiligung an L'Oréal v.a. mit Blick auf eine Risikobegrenzung (Wert der L'Oréal-Beteiligung entspreche rund 16% der Marktkapitalisierung von Nestlé) sowie den Zeitpunkt (L'Oréal-Aktie notiere auf dem Niveau ihres Allzeithochs) für sinnvoll und werte die Ausweitung der Aktienrückkäufe positiv. Seine Prognosen für 2021e behalte der Analyst bei und hebe sie für 2022e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 4,90 (alt: 4,82) CHF) teilweise an.