Investierte Anleger bleiben weiter dabei, so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär". Der Zielkurs liege bei 140 Euro, das Stopp-Limit bei 85 Euro. (Analyse vom 13.04.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

121,86 EUR +0,41% (13.04.2022, 13:38)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

124,08 CHF +1,01% (13.04.2022, 13:23)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (13.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der nächste Gewürz-Deal in Deutschland: Nachdem Kraft Heinz sich Ende vergangenen Jahres die Mehrheit an dem deutschen Gewürz-Startup Just Spices gesichert habe, habe jetzt Nestlé zugeschlagen. Der Lebensmittelgigant übernehme Ankerkraut, bekannt aus der Höhle der Löwen. Die Gründer würden die operative Verantwortung abgeben.Nestlé werde strategischer Partner und Mehrheitsaktionär des deutschen Gewürzherstellers Ankerkraut. Das gehe aus einer Pressemitteilung des Schweizer Lebensmittelgiganten hervor. Der Deal unterliege allerdings noch den kartellrechtlichen Freigaben.Neben den Gründern Anne und Stefan Lemcke sowie einem Familienvertrauten gehöre der Private-Equity-Investor EMZ-Partners zu den Verkäufern. Ebenfalls an Ankerkraut beteiligt sei der Startup Investor Frank Thelen. In der TV-Sendung Höhle der Löwen habe Thelen 2016 300.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile investiert.Die Bewertung damals: 1,5 Millionen Euro. Inzwischen liege der Umsatz von Ankerkraut Medienberichten zufolge bei rund 50 Millionen Euro.Wie aus einem Interview des beteiligten Private-Equity-Investors in einem Corporate-Finance-Podcast deutlich werde, hätten alle bestehenden Investoren ihre Anteile verkauft. Nestlé solle wohl rund 85 Prozent der Anteile übernehmen, den Rest würden das Management und die Gründer behalten. Die Gründer würden sich allerdings aus dem operativen Geschäft zurückziehen und künftig als Markenbotschafter auftreten.Als Kraft Heinz im Dezember vergangenen Jahres Just Spices gekauft habe, sei das Gewürz-Startup nach Schätzungen des Datenanbieters Pitch Book mit umgerechnet rund 190 Millionen Euro bewertet worden. Der Umsatz von Just Spices habe sich vor dem Verkauf mit rund 60 Millionen Euro in einem ähnlichen Bereich wie der von Ankerkraut bewegt, veräußert worden seien 85 Prozent.Nestlé wolle das Know-How von Ankerkraut im Bereich Omnichannel in das eigene Vertriebsnetz integrieren. "Ich freue mich sehr, das Team von Ankerkraut in unsere Nestlé Familie begrüßen zu dürfen", so Marc Boersch, CEO von Nestlé Deutschland in der Mitteilung. Beide Unternehmen könnten viel voneinander lernen: "Etwa, wie Marken aufgebaut werden, Trends aufgegriffen und Innovationen entstehen, oder wie ein Portfolio erfolgreich wachsen kann."Ankerkraut sei 2013 gegründet worden und sei ursprünglich ein Digital-First-Unternehmen gewesen. Heute generiere das Unternehmen die eine Hälfte seines Umsatzes online und die andere Hälfte im stationären Handel.Nestlé sei ein Basis-Investment für Anleger, die im defensiven, wenig schwankungsanfälligen Lebensmittelbereich eine solide Anlage suchen würden. Der Kauf von Ankerkraut passe in die breit diversifizierte Strategie des Schweizer Unternehmens. "Der Aktionär" habe die Nestlé-Aktie Anfang Mai 2020 empfohlen. Seitdem habe sie um 26,2 Prozent zugelegt.