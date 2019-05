Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

85,40 EUR -0,04% (08.05.2019, 09:46)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

97,48 CHF -0,04% (08.05.2019, 09:49)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (08.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:

Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).

Ziel: Wertschöpfung: Nestlé habe seinen diesjährigen Investorentag im neuen US-Hauptsitz in Arlington/Virginia veranstaltet. Über 80 Investoren hätten an dem Anlass teilgenommen. Bei allen Präsentationen hätten die Vertreter des Managements einen einheitlichen Fokus auf die Themen Wachstum, Innovation und Ertrag gezeigt.

Ausstieg aus Direct Store Delivery (DSD) in den USA: Das Unternehmen habe den Ausstieg aus dem DSD-Geschäft im Bereich US-Tiefkühlkost angekündigt (Pizza, Ice Cream, Stouffer's, Lean Cuisine und Hot Pockets). Dies sei ein bedeutsamer strategischer Schritt, stehe dieses Geschäftsfeld doch für einen Jahresumsatz von CHF 5,5 Mrd. Der Ausstieg werde den Konzernumsatz etwa um CHF 500 Mio. verringern, sich gleichzeitig aber äußerst positiv auf die Betriebsgewinnmarge auswirken (nach Einmalkosten von CHF 500 Mio., wovon CHF 300 Mio. Barkosten darstellen würden).

Plan 2020 auf Kurs: In den letzten zwei Jahren seien bedeutende Produkteinführungen vorbereitet und in mehreren Märkten durchgeführt worden (Starbucks, NAN HMO, Incredible Burger) - und zwar deutlich schneller als erwartet. Als Folge habe sich das Wachstum beschleunigt, besonders in hochmargigen Kategorien, in deren Ausbau derzeit 63% der Mittel fließen würden. Der ROIC stehe mittlerweile im Zentrum des Unternehmensfokus und bilde auch Teil der kurz- und mittelfristigen Anreizpläne.

Was für eine Veränderung bei Nestlé innerhalb eines so kurzen Zeitraums. Unter der Führung von Mark Schneider erreiche Nestlé ein höheres Wachstum sowie höhere Renditen. Die Anleger würden sich momentan auf die Ziele für 2020 konzentrieren, aber Nestlé bereite das Unternehmen bereits auf das nächste Jahrzehnt vor. Die Änderungen seien greifbar und würden dafür sorgen, dass das Profil von Nestlé in den Bereichen Nutrition, Health & Wellness mit einem stärkeren Fokus umgestaltet werde. Es dürften weitere positive Neuigkeiten bei Nestlé folgen.