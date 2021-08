7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

104,82 EUR +0,34% (10.08.2021, 15:16)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

113,80 CHF +0,07% (10.08.2021, 15:02)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (10.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der Schweizer Lebensmittelriese habe im abgelaufenen Quartal ein deutliches Umsatzplus von 8,1% vorweisen können, wovon 1,3% auf gestiegene Preise zurückzuführen sei. Vor allem in den Schwellenländern habe der Konzern ordentlich zugelegt und habe ein Wachstum von 10% generiert. Da aber auch in den Industrieländern Zuwachsraten von 6,7% erreicht worden seien, welche vorwiegend auf organisches Wachstum zurückzuführen seien, stünden die Umsatzanstiege allgemein auf sehr breiten Beinen.Aufgeschlüsselt nach Produktkategorien habe Kaffee am meisten zum organischen Wachstum beitragen können, maßgeblich angetrieben durch die starke Nachfrage bei den drei Hauptmarken Nescafé, Nespresso und Starbucks. PetCare habe zweistellige Wachstumsraten verzeichnet, angeführt von den Premiummarken Purina Pro Plan, Purina ONE und Felix. Im Bereich Fertiggerichte habe ein hohes einstelliges Wachstum erreicht werden können, welches auf der starken Nachfrage nach Maggi und Stouffer's beruht habe. Im Bereich der Säuglingsnahrung habe ein Umsatzrückgang verbucht werden müssen, der mit den niedrigeren Geburtenraten in der Pandemie in Zusammenhang gebracht werden könne.Der Nettogewinn sei um 1,1% auf CHF 5,9 Mrd. gestiegen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie sei um 8,3% auf CHF 2,1 gestiegen, wobei das Aktienrückkaufprogramm von Nestlé 1,4% zum Anstieg beigetragen habe. In der ersten Jahreshälfte habe der Konzern Aktien im Wert von CHF 3,1 Mrd. zurückgekauft. Das Aktienrückkaufprogramm sei auf drei Jahre angesetzt, solle CHF 20 Mrd. umfassen und habe bereits im Jahr 2020 begonnen.Im Jahr 2021 erwarte der Konzern ein organisches Umsatzwachstum zwischen 5% und 6%. Die zugrunde liegende operative Gewinnmarge werde bei etwa 17,5% erwartet, was die anfängliche zeitliche Verzögerung zwischen Inputkosteninflation und Preisgestaltung sowie die einmaligen Integrationskosten im Zusammenhang mit der Übernahme der Kernmarken von The Bountiful Company widerspiegele. Nach 2021 bleibe Nestlés mittelfristiger Ausblick auf eine weitere moderate Margenverbesserung unverändert.Das Comeback des "Außer-Haus-Vertriebskanals", welches Hand in Hand mit der Rücknahme der Lockdownmaßnahmen und der Durchimpfung der Bevölkerung gegangen sei, habe auch der zuletzt angeschlagenen Wassersparte und "Nestlé Professional" verholfen zu positivem Wachstum zurückzukehren. Auch wenn künftige lokale Einschränkungen weiterhin nicht ausgeschlossen werden könnten, erwarte Schleifer keine vergleichbaren umfangreichen Restriktionen mehr, sodass die Wachstumsraten in den genannten Bereichen gut gestützt bleiben sollten.Als klassischer defensiver Wert und Big Player in der internationalen Konsumgüterindustrie sei die Nestlé-Aktie in der Vergangenheit immer wieder mit hohen Bewertungsniveaus aufgefallen. Auch in den letzten Wochen und Monaten habe der Konzern sowohl im Vergleich zur eigenen Historie, als auch zum Sektor und zum breiten Markt wieder deutlich an Bewertung aufgebaut, sodass Nestlé nicht als günstig zu bezeichnen sei.Die Stellung Nestlés als global agierendes Blue Chip Unternehmen mit solider Dividendenhistorie sei unbestritten. Die Fundamentaldaten würden überzeugen, das Produktportfolio sei breit gestreut und auch der vermehrte Fokus auf Nachhaltigkeit lasse das Unternehmen unter ESG-Aspekten attraktiver erscheinen. Schleifer denke jedoch, dass die Aktie aus Bewertungsgesichtspunkten aktuell nur geringes Ertragspotenzial verspreche und der Kurs sich auf einem fairen Niveau befinde.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt seine Empfehlung für die Nestlé-Aktie daher auf "Halten" und erwartet einen besseren Einstiegszeitpunkt bei attraktiveren Bewertungsniveaus. Das Kursziel von CHF 114 ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Preis- und Unternehmenswert-Multiples für das Jahr 2021 und 2022 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie relativ zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 10.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen