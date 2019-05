Tradegate-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

87,57 EUR +0,16% (16.05.2019, 10:09)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

99,00 CHF +0,31% (16.05.2019, 09:55)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (16.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Beginn von Exklusivverhandlungen: Nestlé habe bekannt gegeben, exklusiv mit einem Konsortium unter Führung von EQT und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) über den Verkauf von NSH zu einem Wert von CHF 10,2 Mrd. (3,6x EV/Umsatz; VTe >20x EV/EBITDA) zu verhandeln. In seinem Modell habe Bertschy einen Preis von CHF 7 Mrd. berücksichtigt. Dieser Wert könnte sich allerdings auf bis zu CHF 10 Mrd. erhöhen - bedenke man das starke Interesse sowie den beschleunigten Rückkauf. Der Verkauf sei im 2Q19 erwartet worden.NSH - gescheiterte Verkaufspläne: NSH habe 2018 einen Nettoumsatz von CHF 2,8 Mrd. erwirtschaftet. Der Grund für den Erwerb von Galderma im Jahr 2014 und die anschließende Gründung von NSH sei es gewesen, die Aktivitäten auf lange Sicht über das Lebensmittel- und Getränkegeschäft hinaus zu erweitern. Eine Veräußerung sei die logische Folge der strengeren Disziplin bei der Kapitalallokation, die CEO Mark Schneider erfolgreich eingeführt habe.Das seien gute Nachrichten, denn seit 2014 die übrigen 50% von Galderma übernommen worden seien, habe NSH wahrscheinlich die größte Wertvernichtung in der Geschichte von Nestlé verursacht. Der Analyst habe in seinem Modell einen konservativen Preis von CHF 7 Mrd. berücksichtigt, eine Erhöhung auf bis zu CHF 10 Mrd. aber ausgeschlossen. Nestlé sei auf gutem Weg, sein Portfolio erfolgreich neu auszurichten (über 10% seit Anfang 2017). Nächster Verkaufskandidat sei Herta im 2H19.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: